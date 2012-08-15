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В ГАИ Хабаровска и понедельники придется отменить
В первом полугодии 2012 года прирост транспорта в Хабаровском крае составил 30 тысяч автомобилей. Основной объем регистрации транспортных средств приходится на Хабаровск.
«Обычно мы регистрировали до 308 тысяч транспортных средств, прирост шел на 1-3 тысячи автомобилей в год. На сегодняшний день прирост уже составляет около 30 тысяч транспортных средств, в этом году уже зарегистрировано 368 тысяч машин», — передает слова начальника УГИБДД МВД России по Хабаровскому краю, полковника полиции Игоря ПЕТРЯШИНА РИАП «Хабаровск онлайн». По словам начальника краевой ГИБДД, порядок в совершении регистрационных операций навела электронная очередь, но меньше работы у сотрудников МРЭО не стало. Если раньше нормой было совершение 350-400 регистрационных операций в день, то теперь 700 операций – это обычное дело. «Такими темпами мы уже думаем, как бы нам не пришлось и понедельник рабочим днем делать», - сказал Игорь Петряшин. В последнее время среди хабаровчан наблюдается повышенный интерес к европейским машинам. Таких в городе и крае регистрируется все больше. Однако лидерство «Тойоты» поколебать не может пока ни одна другая марка.
«Золотой Рог».
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