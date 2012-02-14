В Хабаровске команда «газы» дана для всех

Начало газификации автотранспорта Хабаровского края получит зеленый свет уже в 2012 году. Об этом было заявлено в ходе совещания по данному вопросу в комитете по развитию топливно-энергетического комплекса краевого правительства.

Вопрос о переводе регионального автотранспорта на природный газ обсуждается в Хабаровском крае уже не первый год. Однако камнем преткновения для данной инициативы, несмотря на очевидные экономические и экологические преимущества летучего топлива, всегда становилась проблема финансирования. По мнению председателя краевого комитета по развитию ТЭК Анатолия ШАТАЕВА, разорвать этот «порочный круг» позволит соглашение о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и ОАО «Газпром», в рамках которого до 1 июля 2012 года должна быть разработана региональная программа по переводу общественного и коммунального автотранспорта на компримированный природный газ (КПГ).

- Ежегодно растущее число автомобилей на дорогах требует все больше нефтепродуктов, что становится причиной их удорожания и дефицита, - отметил Анатолий Шатаев. – Более того, вступление России в ВТО и переход на экологический стандарт Евро-4 неизбежно приведут к росту цен на дизельное топливо до 40 рублей за литр уже к середине года, что станет для автотранспортников серьезным стимулом к скорейшему переходу на альтернативные виды топлива, а именно, на природный газ. Альтернативы КПГ в ближайшие годы у нас не будет.

Вопросами газификации автотранспорта на территории Сибири и Дальнего Востока занимается ООО «Газпром трансгаз Томск». Об основных преимуществах газового автомобильного топлива, мировом и российском опыте его использования, а также перспективах продвижения в Хабаровском крае представителям автотранспортных предприятий рассказал замдиректора филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» - «Томскавтогаз» Александр САВИН.

- Во-первых, метан, являющийся основой КПГ, - это легкий газ, который при сжигании растворяется в атмосфере и практически не оказывает негативного воздействия на экологию, в отличие от бензина и дизеля. Во-вторых, метан не бывает некачественным – это чистый природный продукт, не подлежащий химической переработке и фактически попадающий в топливный бак прямо из недр земли, что значительно продлевает жизнь двигателям, - рассказал Александр Савин. – Более того, двигатели на природном газе устроены значительно проще, что существенно снижает стоимость их технического обслуживания. По показателям безопасности метан также на высоте: автомобили, работающие от баллонов с КПГ, не взрываются даже при пожаре.

Крайне важным является и то, что метан – единственный вид моторного топлива, уровень цен на который ограничен законодательно. Согласно Постановлению Правительства РФ №31 от 15.01.1993 предельная отпускная цена на сжатый газ, производимый на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС), не должна превышать 50% от стоимости реализуемого в данном регионе бензина А-80, включая налог на добавленную стоимость. «Играть с ценами «Газпрому» никто не позволит», - подчеркнул Александр Савин.

Как показывает опыт частичной газификации автотранспорта в городах Западной Сибири, уменьшение затрат на топливо в 2,5 раза приводит к ощутимой экономии средств. Так, несмотря на то что стоимость газового автобуса в среднем в 1,5 раза выше «дизельного», окупается он примерно за год, т. е. на три месяца быстрее. Что касается эксплуатационных показателей, то практически все водители-сибиряки отмечают мягкую и более мощную работу двигателя, а также возможность завести транспорт в любой мороз.

- Что касается Хабаровского края, то в рамках региональной программы газификации будет определен список пилотных муниципальных предприятий, - сообщил Александр Савин. – Это необходимо для того, чтобы приобретение предприятиями газовой техники синхронизировать со строительством наших газонаполнительных станций. Нужно понимать, что стоимость одной АГНКС в несколько раз дороже обычной АЗС и составляет порядка 100 млн рублей. Эти расходы возьмет на себя ООО «Газпром трансгаз Томск», но нам важно, чтобы было для кого строить.

Чтобы обеспечить минимальную загрузку одной АГНКС и, соответственно, сделать целесообразным ее строительство, на территории края должно появиться, по меньшей мере, 60 единиц экологичного автотранспорта. Согласно сегодняшним планам, в 2014 году «Газпром» построит 4 газонаполнительные станции в Хабаровске и 2 – в Комсомольске-на-Амуре (с привязкой к существующему газопроводу), при этом каждая АГНСК сможет осуществлять до 500 заправок в день. В дальнейшем графики синхронизации под программу будут разрабатываться ежегодно, вплоть до 2020 года. Вместе с автозаправками компания планирует создать в Хабаровске специальный сервисный пункт по переводу легкового и малотоннажного транспорта на природный газ.

Впрочем, как подчеркнул Александр Савин, основными потребителями КПГ станут все же предприятия общественного транспорта и коммунальщики, использующие автомобильную спецтехнику. Что касается легковых авто, то здесь переход на газ может быть целесообразен только для таксомоторных компаний.

- Когда автомобиль изначально с двигателем, работающим на газе, то никаких недостатков перед своими бензиновыми и дизельными собратьями он не имеет. Но когда речь идет о переводе на газ бензинового двигателя, то имеет место снижение мощности примерно на 15%. Кроме того, из-за небольшого объема бака водителю придется возить с собой тяжелые дополнительные баллоны с газом. Во-первых, занят багажник, а во-вторых, серьезно возрастает нагрузка на подвеску, - отметил Александр Савин.

Впрочем, считает он, в сегменте общественного транспорта и спецтехники «взрыв» на рынке газовых автомобилей неминуем: во многих развитых странах предприятия уже ведут серийное производство таких машин. В частности, на российском рынке технику разного назначения с газовыми двигателями производит КамАЗ. Особым преимуществом Хабаровского края, по словам Александра Савина, является территориальная близость к Республике Корея, где с 2010 года все автобусы работают только на газе, что открывает для региона большие перспективы по дальнейшему использованию подержанного, газового корейского транспорта.

В целом участники совещания восприняли перспективы газификации транспорта положительно, однако сомнения одолевали.

- Могу точно сказать: в Хабаровске всего этого не будет, хотя программа, безусловно, очень хорошая, - прямо заявил первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Андрей ВОЛОКЖАНИН. – Для достижения ощутимого экономического эффекта предприятиям потребуются огромные капиталовложения, а денег на это ни в городе, ни в муниципалитетах нет.

- Сказать, что нет денег – самый простой вариант. К такому решению мы пришли и три года назад, с тех пор ничего не изменилось, - возразил Анатолий Шатаев. – Думаю, что край вполне сможет участвовать в софинансировании.

- С жалобами на отсутствие денег мы сталкиваемся в каждом регионе. Но когда предприятие приобретает хотя бы 3-5 единиц техники с газовыми двигателями, то довольно скоро начинает ощущать экономическую выгоду и гораздо более активно приступает к поиску средств на дальнейшее обновление автопарка, - прокомментировал ситуацию Александр Савин. – Все понимают, что нет возможности обновить весь транспорт сразу.

- Многие «газовые» автобусы, в том числе, корейские, до сих пор не сертифицированы для российского рынка, а значит, нам предстоит еще очень серьезная работа с транспортной инспекцией, - отметил президент краевой ассоциации автотранспортников «Хабаровскавто» Виктор ШПАКОВ. – Что касается самой программы, то ее необходимо как можно скорее создавать и утверждать.

- Основу нынешнего автопарка Хабаровска составляют машины 1988-1990 годов выпуска, поэтому переводить его на газ уже не целесообразно. А значит, необходимо работать над полным обновлением парка и переобучением персонала. Мы готовы работать в этом направлении, но нужны деньги, - сообщил главный инженер МУП «ХПАТП №1» Виталий ШТАНЬКО.

Тут кто-то вспомнил пример Ирана - одного из мировых лидеров по использованию природного газа в качестве моторного топлива. Здесь газовый транспорт имеет первичное право на получение муниципальных заказов.

- После появления первых образцов автотранспорта на природном газе подобную политику вполне можно было бы реализовать и в крае. Это будет очень мощным стимулом для всех предприятий, - согласился Виктор Шпаков.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог Хабаровск».