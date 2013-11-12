Представительству Хабаровского края требуется "автотройка" за 10 млн рублей

Комитет госзаказа правительства Хабаровского края ищет поставщика трех Toyota Land Cruiser 200 или их эквивалента общей стоимостью порядка 10 млн рублей.

Машины предназначены для нужд представительства региона при правительстве РФ в Москве, следует из заявки, размещенной на портале госзакупок.

Максимальная мощность двигателя внедорожника должна составлять не менее 227 и не более 340 лошадиных сил. Помимо прочего, требуется наличие кожаной обивки сидений, двухзонного климат-контроля и аудиосистемы.

Стоимость одной машины принята в 3,3 млн рублей.

Автомобили должны быть поставлены в Москву на улицу Новый Арбат, дом 19 в течение недели после заключения контракта. Заявки на участие в тендере принимаются до 28 ноября, электронный аукцион назначен на 2 декабря.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.