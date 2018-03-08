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Стань АвтоЛеди и выиграй топливо в подарок!
Участвуй в фотоконкурсе и получи приз
ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» поздравляет женщин г. Хабаровска с наступающим праздником весны и приглашает принять участие в фотоконкурсе.
Всем желающим необходимо 8 марта 2018 с 11.00 до 15.00 сделать фотографию в праздничной фотозоне на АЗК № 1, ул. Шелеста, 1.
Все фотографии участниц будут размещены на сайте ВсегдаПоПути.Рф. для публичного голосования.
Участницы, которые наберут больше всего голосов за свои фотографии, получат:
1 место – топливная карта на сумму 3 999 руб.
2 место – топливная карта на сумму 2 999 руб.
3 место – топливная карта на сумму 1 999 руб.
С более подробной информацией о фотоконкурсе можно ознакомиться здесь vsegdapoputi.ru.
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