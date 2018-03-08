Стань АвтоЛеди и выиграй топливо в подарок!

Участвуй в фотоконкурсе и получи приз

ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» поздравляет женщин г. Хабаровска с наступающим праздником весны и приглашает принять участие в фотоконкурсе.

Всем желающим необходимо 8 марта 2018 с 11.00 до 15.00 сделать фотографию в праздничной фотозоне на АЗК № 1, ул. Шелеста, 1.

Все фотографии участниц будут размещены на сайте ВсегдаПоПути.Рф. для публичного голосования.

Участницы, которые наберут больше всего голосов за свои фотографии, получат:

1 место – топливная карта на сумму 3 999 руб.

2 место – топливная карта на сумму 2 999 руб.

3 место – топливная карта на сумму 1 999 руб.

С более подробной информацией о фотоконкурсе можно ознакомиться здесь vsegdapoputi.ru.