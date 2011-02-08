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Хабаровск мечтает об объездной трассе
В 2011 году в Хабаровске, в рамках борьбы с дорожными заторами, будет сокращаться число пешеходных переходов, планируются пешеходные переходы через наиболее загруженные магистрали, будут проведены работы не нескольких дорогах районного значения, способных принять на себя часть потоков, идущих в центр города и обратно.
Об этом шла речь на посвященном развитию дорожной схемы города расширенном совещании при мэре Хабаровска. Сама схема предполагает значительные изменения в дорожном облике города. В нее включены и завершение строительства объездной дороги вокруг дальневосточной столицы, строительство новых и полная реконструкция проблемных улиц, создание скоростной многополосной магистрали на месте проспекта 60-летия Октября, улиц П.Л. Морозова, Краснореченской, строительство подземных парковок и даже целых подземных улиц в центре города, еще целый ряд столь нужных, но столь же фантастических из-за их стоимости проектов. Только достройка одной объездной дороги, способной отвести от Хабаровска транзитный и часть внутреннего потока, пересекающего город с юга на север и наоборот и в общей сумме составляющего около 25% всей нагрузки, оценивается в сумму более 4 млрд рублей. Правда, эта дорога относится к объектам федерального подчинения, и мэрия, при всем желании, не в силах вести там самостоятельные работы. Обращения в Госдуму, правительство РФ от администрации Хабаровска поступают, мэр Александр СОКОЛОВ говорит, что их там слышат, но надежды на начало строительства этой трассы в ближайшие годы крайне мало. А большое дорожное строительство и реконструкция внутригородских трасс, каждое из которых сравнимо по цене с объездной магистралью, не под силу местному бюджету, ожидающему в 2011-м доходы на уровне 10 млрд рублей.
Поэтому муниципалитет, полюбовавшись архитектурной фантастикой, ставит перед собой на ближайшие год-два только реальные, относительно недорогие задачи, способные не изменить кардинально, но улучшить состояние дорожного движения. Среди таких мер как раз и отмечалась необходимость уменьшения пешеходных переходов, перевода пешеходных потоков в надземные сооружения, отмены левосторонних поворотов на главной улице, а также возможное открытие двустороннего движения на небольших улицах центра, таких как Комсомольская. Речь шла и о планах формирования парковочных зон в центре города, которые могут освободить ныне занятые под дневную стоянку полосы.
Мэр особо подчеркивает, что все решения о реконструкции, связанной со сносом части зеленых насаждений в центре, будут выноситься на широкое обсуждение общественности, а по самым значимым вопросам не исключается даже проведение городского референдума. Несколько облегчит ситуацию с въездом в центр реконструкция улицы Слободской, с выходом на Волочаевскую. Эта дорога, затраты на которую не превышают и 170 млн рублей, способна принять часть избыточной автомобильной нагрузки, формирующейся с южного направления. Поиск подобных решений – приоритет ближнесрочной политики мэрии, отдающей себе при этом отчет, что достигнутые таким образом возможные успехи будут кратковременными без большого капитального строительства.
По приведенным на совещании данным, на 1 тыс. жителей Хабаровска в 1990 году приходилось 35 автомобилей, в 2003 году – 76, к 2020 году количество машин может достичь 400 штук, а с такой нагрузкой современный Хабаровск не справится. Поэтому другого пути, кроме превращения фантастики в реальность, у города просто нет.
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