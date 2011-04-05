Выдано 458 разрешений большегрузам

В Хабаровске с 11 апреля по 10 мая вводятся ограничения на движение большегрузного транспорта. Масса автомобиля не должна превышать 3,5 тонн на ось. Контролировать это будут инспекторы ГИБДД и два передвижных поста весового контроля, которые находятся на въезде в краевой центр, предупредила мэрия Хабаровска.

Передвижные «Газели», оснащенные специальным оборудованием, были закуплены на средства, выделенные из городского бюджета. В ближайшее время намечено закупить еще два таких передвижных поста. Перевозчики, масса автомобилей которых превышает установленные нормы, могут получить разрешения на движение транспорта.