В Хабаровске начали выдавать новые водительские удостоверения

С 16 апреля 2011 года подразделение МЭО Госавтоинспекции Хабаровского края начинает выдачу водительских удостоверений нового образца. Выдача осуществляется по предварительной записи по телефону, с 9.00 до 21.00, без выходных.

Как сообщили в Межрайонном экзаменационном отделе ГИБДД УВД по Хабаровскому краю, новый документ сохранит размер пластиковой карточки и будет выполнен в сине-розовых тонах. На оборотной стороне появятся пиктограммы, расшифровывающие обозначения категорий транспорта.

Причем категорий станет больше. Вместо категории «Е», позволяющей водить грузовые автомобили с прицепом, появятся дополнительные пункты «ВЕ», «СЕ» и «DE». Скутером с объемом 100 «кубиков» и мощным спортбайком по-прежнему будут управлять люди с одной и той же категорией «А». Фотографировать на новые права будут непосредственно в подразделении ГИБДД. При этом людям со слабым зрением допускается фотографироваться как в очках (не тонированных), так и без них по желанию. Госпошлина за получение удостоверения составляет 800 рублей, так как оно изготовляется на пластиковой основе.