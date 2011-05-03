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В Хабаровске начали выдавать новые водительские удостоверения
С 16 апреля 2011 года подразделение МЭО Госавтоинспекции Хабаровского края начинает выдачу водительских удостоверений нового образца. Выдача осуществляется по предварительной записи по телефону, с 9.00 до 21.00, без выходных.
Как сообщили в Межрайонном экзаменационном отделе ГИБДД УВД по Хабаровскому краю, новый документ сохранит размер пластиковой карточки и будет выполнен в сине-розовых тонах. На оборотной стороне появятся пиктограммы, расшифровывающие обозначения категорий транспорта.
Причем категорий станет больше. Вместо категории «Е», позволяющей водить грузовые автомобили с прицепом, появятся дополнительные пункты «ВЕ», «СЕ» и «DE». Скутером с объемом 100 «кубиков» и мощным спортбайком по-прежнему будут управлять люди с одной и той же категорией «А». Фотографировать на новые права будут непосредственно в подразделении ГИБДД. При этом людям со слабым зрением допускается фотографироваться как в очках (не тонированных), так и без них по желанию. Госпошлина за получение удостоверения составляет 800 рублей, так как оно изготовляется на пластиковой основе.
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