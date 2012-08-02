Хабаровск покроют паркоматами

В рамках повышения безопасности дорожного движения в Хабаровске началось оборудование платных автомобильных парковок.

На минувшей неделе на четной стороне улицы Ленина на участке между площадью Блюхера и улицей Вострецова установили шесть паркоматов.

В ближайшее время будут проведены окончательная настройка оборудования и обустройство самой автомобильной стоянки. Размер платной автомобильной парковки, рассчитанной на 48 парковочных мест, составляет 350 квадратных метров.

По данным пресс-службы мэрии, стоимость одного часа пребывания автомобиля на этой стоянке довольно демократична – 30 рублей. Оплату можно будет произвести как наличными, так и по пластиковым картам.

«Золотой Рог».