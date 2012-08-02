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Хабаровск покроют паркоматами
02 Августа 2012, 17:08 | Хабаровск
В рамках повышения безопасности дорожного движения в Хабаровске началось оборудование платных автомобильных парковок.
На минувшей неделе на четной стороне улицы Ленина на участке между площадью Блюхера и улицей Вострецова установили шесть паркоматов.
В ближайшее время будут проведены окончательная настройка оборудования и обустройство самой автомобильной стоянки. Размер платной автомобильной парковки, рассчитанной на 48 парковочных мест, составляет 350 квадратных метров.
По данным пресс-службы мэрии, стоимость одного часа пребывания автомобиля на этой стоянке довольно демократична – 30 рублей. Оплату можно будет произвести как наличными, так и по пластиковым картам.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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