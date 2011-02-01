От Хабаровска до Читы проедем с сервисом

За обустройство и создание инфраструктуры региональные власти будут отвечать каждый за свой отрезок дороги, проходящей по территории субъекта федерации, сообщил полпред президента в ДФО Виктор ИШАЕВ.

Согласно принятым решениям на уровне правительства России, министерства здравоохранения и социального развития вдоль федеральной трассы «Амур» будут создаваться пункты помощи для пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях от медицинских учреждений.

Сейчас определяются больницы, куда могут доставляться пострадавшие. В эти больницы направляется новое оборудование. Спутниковая и сотовая часть будет на всем протяжении трассы – над этим уже работают сотовые операторы. Это - на контроле у правительства РФ. Что касается служб сервиса, точек питания, кемпинга – это вопросы бизнеса. Нефтяные компании с опережением строят автозаправочные станции.

В настоящее время на всем протяжении федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита-Хабаровск имеется всего 49 объектов дорожного сервиса (16 кафе, 4 мотеля, 20 автозаправочных станций, 9 станций технического обслуживания).

Почти все объекты были спроектированы и построены еще до 2004 года и расположены вне придорожной полосы. Сегодня, сообщили в пресс-службе подпреда, согласовано строительство ещё 6 объектов: автозаправочного комплекса, АЗС и 4-х комплексов дорожного сервиса.