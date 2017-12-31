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По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать

31 Декабря 2017, 10:42 | Дальний Восток

Об этом говорится в приказе Росавтодора

На официальном сайте Росавтодор опубликовали документ, согласно которому с 1 января следующего года названия федеральных трасс России поменяют. В результате только дороги, объединяющие Москву с другими столицами и субъектами РФ, получат название «М», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В этом году в основном переименуют - нужно поменять все дорожные указатели и пр.-  трассы М-18 «Кола» и М-20 «Псков». С 2018 года они получат названия Р-21 «Кола» и Р-23 Санкт-Петербург – Пустошка – Невель - граница с Белоруссией. В документе сказано, что букву «Р» будут использовать для трасс, которые соединяют административные центры и имеют статус регионального и федерального назначения.

Букву «А» получат трассы, которые объединяют дороги федерального назначения и подъезды к различным портам, станциям вокзала и границам других государств, а также трассы, которые являются подъездными к крупнейшим дорожным развязкам или дорогам от административных центров, не связаных с Москвой.

Стоит отметить, что постановление о переходе на новые учетные номера было принято еще 17 ноября 2010 года. Однако полное переименование дорог РФ завершится только 1 января 2018 года.

Известную дальневосточникам трассу М60 «Уссури» переименовали еще в 2011 году в А370, однако фактическая смена названия затянулась на долгие годы. В новом приказе Росавтодора окончательно закреплено название А370.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Федеральная автомобильная дорога А370 «Уссури» (до 2011 — М60) — автомобильная дорога федерального значения. Большая часть дороги от Хабаровска до Уссурийска входит в состав азиатского маршрута AH30, участок от Уссурийска до Владивостока относится к маршруту AH6. Протяжённость автодороги — 760 км.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: дорога  Росавтодор  ГИБДД  трасса  номер  дпс 



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