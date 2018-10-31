Топливное противостояние на Дальнем Востоке: ВИНКи не намерены оставаться крайними

После ННК и второй крупнейший поставщик топлива на Дальнем Востоке прокомментировал складывающуюся в регионе ситуацию. Причем, достаточно жестко

Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», Федеральная антимонопольная служба на Дальнем Востоке, видимо, решила пойти на поводу у независимых АЗС. Так, УФАС РФ по Камчатскому краю возбудило дело против Независимой нефтегазовой компании. Якобы ННК проводит дискриминационную политику в отношении независимых АЗС. У ННК есть аргументированные ответы на претензии ФАС, однако в сегодняшней ситуации антимонопольщики, похоже, вообще не склонны слышать хоть какие-то разумные аргументы – главное указать пальцем хоть на какого-то виновника. Так почему бы таковыми не назвать именно вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНКи)?! Теперь вслед за ННК свое слово взял и второй крупнейший поставщик топлива в регионе – компания «Роснефть». Цитируем обращение полностью, с сохранением выделеных фрагментов текста:

В связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке в ряде российских регионов, ПАО «НК «Роснефть» сообщает следующее:

Компания является крупнейшим оператором розничного рынка, представлена в 66 из 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивая до трети внутреннего розничного рынка. «Роснефть» проводит беспрецедентную программу модернизации своих НПЗ, самую масштабную в стране - 1,4 трлн рублей, из которых 850 млрд рублей уже инвестировано: построены и модернизированы 22 основные установки и комплексы нефтепереработки, что позволило «Роснефти» существенно увеличить выпуск бензина 5-го класса и полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, который является приоритетом для Компании.

«Роснефть» полностью выполняет обязательства по формированию доходов бюджета и является лидером по совокупному вкладу в бюджеты всех уровней: в 2017 году общие налоговые отчисления Компании составили 2,575 трлн. рублей, прогнозный уровень выплат по итогам 2018 года –3,8 трлн. рублей.

Все АЗС «Роснефти» работают бесперебойно, запасы моторных топлив достаточны для обеспечения собственной розничной сети, а также осуществления биржевой торговли.

НК «Роснефть» неукоснительно соблюдает достигнутые договорённости по поддержанию цен в рознице на уровне 30 мая 2018 года.

В условиях сохранения цен на стабильном уровне Компания нарастила объемы реализации на собственных АЗС. Так, в октябре 2018 года объём поставок вырос: по автобензинам на 6-8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по дизельному топливу на 42-48%. Несмотря на существенный рост объема продаж, Компания в полном объеме обеспечивает возросший спрос покупателей в собственном розничном сегменте во всех регионах своего присутствия и готова обеспечивать его и в будущем.

Доля экспортных поставок бензинов Компанией не превышает 2,3% от объема производства бензинов класса Евро-5, что является минимальным показателем по отрасли.

В целях бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка РФ, «Роснефть» традиционно перевыполняет нормативы биржевой торговли. Так, в текущем месяце по бензинам реализовано 19% от производства (при нормативе 10%), а по дизельному топливу 8% от производства (при нормативе 5%).

Ценообразование в оптовом сегменте определяется в ходе биржевых торгов и основывается на реально заключенных сделках.

Компания акцентирует внимание на том, что топливо в адрес собственных дочерних предприятий поставляется по единым для всех контрагентов ценам, которые сформированы на базе биржевых индикаторов.

Сегодня мы наблюдаем провокационную кампанию, инициированную рядом независимых АЗС, которая направлена на обострение социально-экономической обстановки в регионах с целью получения дополнительных льгот и извлечения сверхдохода для своих собственников, зачастую не проживающих в России.

Необходимо провести тщательный анализ экономического положения и деятельности независимых АЗС. Такие сети не обременены задачами поддержания добычи и переработки, а также издержками, связанными с фискальным регулированием. Кроме того, они не несут никакой ответственности за устойчивое обеспечение нефтепродуктами потребителей в регионах, а в ряде субъектов РФ фактически монополизируют рынок, формируя цепочки фиктивных посреднических компаний и превращая их в центры прибыли. «Независимые» АЗС привыкли осуществлять свою деятельность «в серой зоне» без ведения налогового учета, при отсутствии контроля за качеством и источниками происхождения реализуемых нефтепродуктов. Имеются факты, подтверждающие подобную деятельность ряда независимых сетей АЗС.

«Роснефть» поддерживает действия правительства по стабилизации ситуации на рынке и уже направила ряд предложений, в том числе, по снижению риска дефицита нефти и нефтепродуктов. В частности:

Установить требования об обязательных поставках всеми нефтяными компаниями пропорциональной доли нефти и газового конденсата, добываемых в России, для переработки на российских НПЗ и реализации моторных топлив на внутренний рынок с включением соответствующих обязательств в лицензии на пользование недрами. Уровень квоты для обязательной поставки на внутренний рынок предлагается рассчитать как отношение потребляемых в РФ нефтепродуктов к объему добычи нефтяного сырья и установить на уровне 17,5%.



Перенести уплату акциза с НПЗ на «колонку» с дальнейшим перечислением налога в бюджет соответствующих субъектов Российской Федерации. Данная мера позволит избежать торговли суррогатным топливом, идентифицировать производителя и повысить эффективность нефтепереработки. Компания уже имеет уникальный опыт сотрудничества с Федеральной налоговой службой по внедрению новой фискальной инфраструктуры. Онлайн-технология передачи информации о расчетах позволяет создать современную качественную систему тотального контроля за учетом наличной выручки, повысить уровень защищенности и качество обслуживания потребителей товаров и услуг и, в конечном итоге, эффективность розничного бизнеса.



Проработать возможность введения механизма плавающих ставок акцизов на моторное топливо с обратной зависимостью от изменения котировок на нефть, что позволит на долгосрочную перспективу существенно снизить негативное влияние от изменения мировых котировок на внутренние цены на моторное топливо и обеспечить стабильные цены для потребителей.



Провести анализ прозрачности совершения сделок на бирже с целью исключения манипулирования и совершения сделок с заранее согласованными условиями и заведомо известными участниками, исключив вмешательство в биржевые процессы интересантов.



Распространить любые возможные договоренности по стабилизации цен на всех участников рынка, включая независимые сети АЗС.

«Роснефть» призывает всех участников рынка к совместной ответственной и солидарной работе, которая гарантирует стабильность обеспечения топливом российских потребителей.

Управление информационной политики ПАО «НК «Роснефть».

Со своей стороны, акцентируем внимание на одном фрагменте – «Необходимо провести тщательный анализ экономического положения и деятельности независимых АЗС. Такие сети не обременены задачами поддержания добычи и переработки, а также издержками, связанными с фискальным регулированием. Кроме того, они не несут никакой ответственности за устойчивое обеспечение нефтепродуктами потребителей в регионах, а в ряде субъектов РФ фактически монополизируют рынок, формируя цепочки фиктивных посреднических компаний и превращая их в центры прибыли. «Независимые» АЗС привыкли осуществлять свою деятельность «в серой зоне» без ведения налогового учета, при отсутствии контроля за качеством и источниками происхождения реализуемых нефтепродуктов. Имеются факты, подтверждающие подобную деятельность ряда независимых сетей АЗС».

Мы и ранее обращали внимание на многочисленные жалобы читателей на качество бензина на ряде независимых АЗС ДФО.

Редакция планирует провести независимое расследование, посвященное этой теме. Следите за нашими публикациями.