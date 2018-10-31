ФАС отыгрывается на ВИНКах

Антимонопольная служба на Дальнем Востоке решила пойти на поводу у независимых АЗС. Поможет ли это в стабилизации цен на топливо? Увы, нет...

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Камчатскому краю возбудило дело против Независимой нефтегазовой компании. Якобы ННК проводит дискриминационную политику в отношении так называемых независимых АЗС. У ННК есть аргументированные ответы на претензии ФАС, однако в текущей ситуации, когда во многом именно политика ответственных правительственных структур во многом влияет на ситуацию на топливном рынке, контролирующим структурам, видимо, важнее крайними назвать именно вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК).

Итак, как сообщил журналистам замглавы ФАС Анатолий ГОЛОМОЛЗИН, «не так давно, в конце сентября, выносилось предупреждение нашим территориальным управлением на Камчатке в отношении Независимой нефтегазовой компании, и в прошлую пятницу дело было возбуждено - по поводу недобросовестной конкуренции между ННК и независимыми АЗС на территории Камчатского края. То, каким образом ведет бизнес ННК на территории этого региона, может приводить к недобросовестной конкуренции».

Ранее он пояснял, что ФАС в октябре зафиксировала рост цен на топливо, особенно на дизель. В большей степени это касается регионов Дальнего Востока, где служба уже выносила предписания по недобросовестному ценообразованию по ценам на дизель.

Представитель ННК в свою очередь отметил, что удивлён заявлением ФАС. Группа компаний ННК не нарушает антимонопольное законодательство и не поставляет независимым АЗС топливо на дискриминационных условиях по якобы завышенным ценам. Закупочные цены на топливо для АЗС сети ННК и других АСЗ, расположенных в Камчатском крае, одинаковые. «Мы не делаем никаких преференций для собственных заправочных станций. С владельцами АЗС заключаются формульные договоры, которые выступают гарантом установления справедливого, прозрачного ценообразования», - сообщил представитель компании. И напомнил: «Цены зависят от стоимости топлива на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже. То есть они формируются рынком, а не ВИНК: мы не можем инициировать поднятие цен, в чем нас пытаются обвинить».

В компании также напомнили, что Группа компаний ННК не является экспортёром: все сто процентов производимых Группой моторных топлив реализуется на внутреннем рынке. Также не стоит забывать, что ННК - крупный инвестор в регионе, который вкладывает достаточно большой объем средств в развитие своих производственных мощностей на Дальнем Востоке.

Не подтверждаются и данные о якобы имеющих место «ценовых перегибах». ФАС в упор не видит и данных статистики. Так с января по 31 октября текущего года рост розничных цен на АЗС компании в Камчатском крае составил… 1 рубль за литр! При этом зафиксированный средний рост розничных цен в других регионах России составил 4 рубля за литр и выше. Такое незначительное повышение цен на Камчатке объясняется сдерживанием цен за счет собственных и заемных финансовых ресурсов Группы компаний ННК. Также в компании заверили, что здесь внимательно следят за положением дел у независимых АЗС. «Мы работаем на одном рынке, вместе проходим через трудности периода завершения налогового маневра», - сообщил представитель компании.

Возвращаясь к механизму формирования цен на топливо в ДФО на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже. Действительно, с августа по текущий момент произошел рост цен на популярный АИ-92 на 13 процентов. Стоимость зимнего дизельного топлива с начала октября подскочила уже на 10 % (см графики). Поэтому попытка обвинить ВИНК в повышении цен может объясняться либо незнанием специфики системы ценообразования, либо желанием чиновников переложить ответственность на плечи крупных игроков, на которых и так лежит большая социальная нагрузка в регионах присутствия. Заодно и поссорив их с независимыми АЗС, на долю которых приходится порядка 60% рынка.

Рост биржевых цен для ДФО на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже на АИ-92 за три месяца составил 13%

Рост биржевых цен для ДФО на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже за 1 месяц для зимнего дизельного топлива составил 10%





Как уже сообщала газета «Золотой Рог», Группа компаний ННК реализует программу по обеспечению удаленных и малонаселенных районов Дальнего Востока топливом. Это в большей степени социальный, чем экономический проект. ННК, в частности, берет под свое крыло АЗС, от которых отказываются независимые компании, создавая угрозу лишить топлива целых районов. Так, АЗС в поселке Терней в Приморье после досрочного расторжения по экономическим соображениям договора арендатором, была включена в сеть заправок ННК сегодня работает в полную силу. Также руководством компании было принято решение о включении в состав сети ННК заправочных комплексов в других отдаленных районах Приморья - поселках Милоградово и Пластун, которые также перестал обслуживать независимый оператор.

Работа трех вышеперечисленных АЗС потребует от компании дотаций в размере более 14 млн рублей в год. Группа компаний ННК подтверждает социально-ориентированную политику, проводимую в Дальневосточном федеральном округе. В Группе осознают всю ответственность перед регионом присутствия и ведем работу по бесперебойному обеспечению топливом отдаленных и малонаселенных пунктов.

Кроме того, как сообщала газета «Золотой Рог», в Москве прошла встреча глава Приморья Олега КОЖЕМЯКО и Президента Группы ННК Эдуарда ХУДАЙНАТОВА, на которой они обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес для компании и региона и договорились о мерах по поддержанию стабильности цен на АЗС.

Олег Кожемяко, в частности, отметил, что ННК является одним из основных поставщиков моторных топлив и нефтепродуктов на дальневосточный рынок. Продукция компании востребована в Приморском крае как крупными предприятиями, в числе которых - торговый и траловый флот, так и частными автовладельцами.

Эдуард Худайнатов сообщил, что компания на Дальнем Востоке производит нефтепродукты на Хабаровском НПЗ, располагает широкой сетью автозаправочных станций, а также четырьмя нефтебазами в Приморском крае. Президент ННК проинформировал о реконструкции нефтебазового хозяйства, направленной на наиболее полное удовлетворение растущих потребностей региона в моторных топливах, повышение экологической и промышленной безопасности. Кроме того, в планах компании значительное расширение бункеровочного бизнеса в регионе. Стороны договорились и о мерах по поддержанию стабильности цен на существующую номенклатуру нефтепродуктов в сети АЗС ННК в Приморье для розничных потребителей.

К сожалению, ФАС ничего этого в упор не видит. Видимо, у антимонопольщиков есть четкая цель найти крайних в тяжелейшей ситуации, которая складывается на топливном рынке страны. Быть может, корень проблем лежит в активно насаждаемом желании перейти к ручному управлению отрасли, игнорировав законы рыночной экономики.