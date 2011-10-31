Новый талон ТО невозможно будет подделать

Обновленный бланк талона о прохождении технического осмотра получит повышенную степень защиты

Министерство транспорта России в связи с изменениями в процедуре прохождения техосмотра вводит талон ТО нового образца, который будет выдаваться водителям с 1 января 2012 года.

Проект приказа об утверждении нового бланка техосмотра размещен на официальном сайте ведомства. Новый талон ТО не будет сильно отличаться от того, чем пользуются автомобилисты в настоящее время. Документ будет представлять собой карточку зеленого цвета формата 105x74 мм. Новый талон получит несколько степеней защиты, в частности, водяной знак, фигурную цветопеременную нить и два вида защитных волокон, одно из которых обладает люминесценцией под воздействием ультрафиолетового излучения.

При этом содержание талона почти не изменится. На карточке будут указаны марка и модель транспортного средства, регистрационный номер, VIN-код, дата прохождения технического осмотра, дата следующего технического осмотра. Дополнительно появится информация об операторе техосмотра: полное и сокращенное наименование организации и номер оператора. Кроме того, появится фамилия технического эксперта, проводившего осмотр и его цифровая подпись. На обновленной версии талона будут указаны дата проведения ТО и срок, до которого необходимо пройти следующий осмотр.

Приказом утверждается также электронная форма талона, которая представляет собой запись в базе данных единой автоматизированной информационной системы технического осмотра. Эта форма должна содержать все те же данные, что указываются на карточке.

Новый закон о техосмотре начнет

действовать с 1 января 2012 года.



С этой даты техосмотр будет проводиться операторами, аккредитованными Российским союзом автостраховщиков. Автомобили, которым нет трёх лет, не будут проходить техосмотр. Машины, возраст которых составляет от трёх до семи лет, должны будут «отмечаться» на станции техобслуживания раз в два года, а автомобили старше семи лет станут проверять ежегодно. Общественный транспорт – такси, автобусы и маршрутки – будет проходить техосмотр каждые полгода, а спецтранспорт (машины полиции и «скорой помощи») и грузовики свыше трёх тонн – раз в год. Закон освободит от технического осмотра прицепы, имеющие разрешённую максимальную массу до 3,5 тонны. Новшеством также стало отсутствие привязки автовладельцев к конкретному региону. Также сотрудники ГИБДД не будут проверять у водителей наличие талона ТО. Но без талона техосмотра, срок действия которого истекает не менее чем через 6 месяцев, водители не смогут заключить договор ОСАГО.

По словам представителя Минэкономразвития Евгения Ковтуна, средняя стоимость техосмотра не превысит 2 тыс. руб., в то время как раньше официальная процедура обходилась водителю около тысячи рублей, а нелегальное оформление без предоставления автомобиля на теневом рынке стоило 3–5 тыс. руб.

Председатель Движения автомобилистов Виктор Похмелкин считает, что единственным изменением после введения новых правил, которое почувствуют автовладельцы, станет возможность прохождения ТО в любом регионе и увеличение стоимости техосмотра. Качество и ответственность, скорее всего, не вырастут. «Водитель всегда нёс всю полноту ответственности за техническое состояние автомобиля, так и будет продолжаться», – сказал он, отметив, что от новых правил выиграют те, кто платил до этого взятки.



«Стоимости взяток примерно

соответствует новая цена. А те, кто

честно проходил ТО, пострадают,

так как для них это станет дороже»,

– заявил эксперт.

По официальной статистике Министерства экономического развития, сейчас в нашей стране действуют около 3,5 тысяч операторов техосмотра, еще 3,2 тысячи операторов, входящих в Ассоциацию автодилеров, готовы получить аккредитацию. Однако количество операторов вырастет еще примерно на 20% за счет новых операторов, которые получат аккредитацию в РСА.

Вся процедура прохождения техосмотра расписана буквально по минутам. Начинается она с того, что водитель заключает договор с оператором технического осмотра, оплачивает услуги и получает на руки диагностическую карту. Технический эксперт должен проверить эту карту на соответствие идентификационным данным. Но на это ему дается не более пяти минут. Времени на то, чтобы долго рассматривать цифры или поговорить по телефону, пока водитель стоит в очереди, у сотрудников центра экспертизы не будет, пишет Gudok.ru.