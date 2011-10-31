Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новый талон ТО невозможно будет подделать
Обновленный бланк талона о прохождении технического осмотра получит повышенную степень защиты
Министерство транспорта России в связи с изменениями в процедуре прохождения техосмотра вводит талон ТО нового образца, который будет выдаваться водителям с 1 января 2012 года.
Проект приказа об утверждении нового бланка техосмотра размещен на официальном сайте ведомства. Новый талон ТО не будет сильно отличаться от того, чем пользуются автомобилисты в настоящее время. Документ будет представлять собой карточку зеленого цвета формата 105x74 мм. Новый талон получит несколько степеней защиты, в частности, водяной знак, фигурную цветопеременную нить и два вида защитных волокон, одно из которых обладает люминесценцией под воздействием ультрафиолетового излучения.
При этом содержание талона почти не изменится. На карточке будут указаны марка и модель транспортного средства, регистрационный номер, VIN-код, дата прохождения технического осмотра, дата следующего технического осмотра. Дополнительно появится информация об операторе техосмотра: полное и сокращенное наименование организации и номер оператора. Кроме того, появится фамилия технического эксперта, проводившего осмотр и его цифровая подпись. На обновленной версии талона будут указаны дата проведения ТО и срок, до которого необходимо пройти следующий осмотр.
Приказом утверждается также электронная форма талона, которая представляет собой запись в базе данных единой автоматизированной информационной системы технического осмотра. Эта форма должна содержать все те же данные, что указываются на карточке.
Новый закон о техосмотре начнет
действовать с 1 января 2012 года.
С этой даты техосмотр будет проводиться операторами, аккредитованными Российским союзом автостраховщиков. Автомобили, которым нет трёх лет, не будут проходить техосмотр. Машины, возраст которых составляет от трёх до семи лет, должны будут «отмечаться» на станции техобслуживания раз в два года, а автомобили старше семи лет станут проверять ежегодно. Общественный транспорт – такси, автобусы и маршрутки – будет проходить техосмотр каждые полгода, а спецтранспорт (машины полиции и «скорой помощи») и грузовики свыше трёх тонн – раз в год. Закон освободит от технического осмотра прицепы, имеющие разрешённую максимальную массу до 3,5 тонны. Новшеством также стало отсутствие привязки автовладельцев к конкретному региону. Также сотрудники ГИБДД не будут проверять у водителей наличие талона ТО. Но без талона техосмотра, срок действия которого истекает не менее чем через 6 месяцев, водители не смогут заключить договор ОСАГО.
По словам представителя Минэкономразвития Евгения Ковтуна, средняя стоимость техосмотра не превысит 2 тыс. руб., в то время как раньше официальная процедура обходилась водителю около тысячи рублей, а нелегальное оформление без предоставления автомобиля на теневом рынке стоило 3–5 тыс. руб.
Председатель Движения автомобилистов Виктор Похмелкин считает, что единственным изменением после введения новых правил, которое почувствуют автовладельцы, станет возможность прохождения ТО в любом регионе и увеличение стоимости техосмотра. Качество и ответственность, скорее всего, не вырастут. «Водитель всегда нёс всю полноту ответственности за техническое состояние автомобиля, так и будет продолжаться», – сказал он, отметив, что от новых правил выиграют те, кто платил до этого взятки.
«Стоимости взяток примерно
соответствует новая цена. А те, кто
честно проходил ТО, пострадают,
так как для них это станет дороже»,
– заявил эксперт.
По официальной статистике Министерства экономического развития, сейчас в нашей стране действуют около 3,5 тысяч операторов техосмотра, еще 3,2 тысячи операторов, входящих в Ассоциацию автодилеров, готовы получить аккредитацию. Однако количество операторов вырастет еще примерно на 20% за счет новых операторов, которые получат аккредитацию в РСА.
Вся процедура прохождения техосмотра расписана буквально по минутам. Начинается она с того, что водитель заключает договор с оператором технического осмотра, оплачивает услуги и получает на руки диагностическую карту. Технический эксперт должен проверить эту карту на соответствие идентификационным данным. Но на это ему дается не более пяти минут. Времени на то, чтобы долго рассматривать цифры или поговорить по телефону, пока водитель стоит в очереди, у сотрудников центра экспертизы не будет, пишет Gudok.ru.
Новости тематики
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
- Не пойте за рулем!
Новости раздела
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
- На Сахалине активизируют перевод автотранспорта на газомоторное топливо
- Японские автомобили, на которых ездят многие приморцы, небезопасны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин