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«Соллерс» и ДВФУ создадут автомобилестроительный кластер
31 Мая 2011, 04:18 | Дальний Восток
26 мая генеральный директор ОАО «Соллерс» (владеет автосборочным предприятием во Владивостоке) Вадим ШВЕЦОВ и ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ подписали соглашение о сотрудничестве.
Совместный проект с ДВФУ по созданию Дальневосточного научно-образовательного автомобилестроительного кластера - это уникальная инициатива. Основная цель - создать комплекс непрерывного практико-ориентированного образования, предполагающего раннее включение в практическую деятельность.
Автор: Юрий Рогов
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