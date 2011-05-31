«Соллерс» и ДВФУ создадут автомобилестроительный кластер

26 мая генеральный директор ОАО «Соллерс» (владеет автосборочным предприятием во Владивостоке) Вадим ШВЕЦОВ и ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ подписали соглашение о сотрудничестве.

Совместный проект с ДВФУ по созданию Дальневосточного научно-образовательного автомобилестроительного кластера - это уникальная инициатива. Основная цель - создать комплекс непрерывного практико-ориентированного образования, предполагающего раннее включение в практическую деятельность.