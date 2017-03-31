Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
У близкого родственника дальневосточного губернатора обнаружилась огромная коллекция дорогих авто (фото)
Виновник резонансной аварии на Московской кольцевой автодороге, где он, развлекаясь опасной ездой, вызвал столкновение сразу с трех автомобилей - грузовика "МАН" и легковушек "Ниссан" и "КИА", как оказалось, угробил в авариях уже не одну машину, напоминает деловая газета «Золотой Рог».
Напомним, за рулем навороченного "Мерседеса Cls 63 Wolf 750" был 22-летний Игорь Ишаев, внук экс-губернатора Хабаровского края, совсем еще недавно подающий надежды хоккеист хабаровского "Амура". Но сейчас речь об Ишаеве-младшем исключительно как о любителе элитных иномарок и дрифта, пишет «Утро.Ru».
Совершив необременительную прогулку по просторам интернета, "Утро.Ru" выяснило, что молодой человек меняет шикарные иномарки как перчатки. С 2012 года в его гараже побывали, в хронологическом порядке: "Ниссан Файрледи", "Ниссан GT-R", "Мерседес Бенц C 63 AMG Smoke 63", "БМВ X6 M Золотой слиток", "Мерседес Бенц S-klasse (W221)", "Мерседес Бенц CLS 63 AMG Проект", "Мерседес Бенц ML 63 AMG WOLF 80", "Мерседес Бенц CLS 63 AMG Wolf 750".
Но нет уверенности, что это полный список.
Своими авто "золотой" мальчик с удовольствием хвастается на форумах, подробно расписывая их историю и все ухищрения по доводке их до желаемых кондиций – от названий тюнинг-мастерских и используемых для отделки материалов, до обвеса. С гордостью рассказывает он, что BMW X6, превращенный потом в "Золотой слиток" он купил на деньги, заработанные за 129 матчей в Молодежной хоккейной лиге.
Две из этих машин, как видно выставлены на продажу – это тот самый BMW X6 (в процессе ретюнинга он из золотого стал синим) и Mercedes-Benz CLS 63 AMG Проект – объявления продублированы на страничках Ишаева на форумах и в соцсети ВКонтакте. Правда, когда молодой человек рассказывает о своем «Мерседесе» на форуме, говорит, что машину он купил в 2013 году, а в объявлении год ее выпуска указан как 2015. Но, может быть, он владел двумя разными машинами одной модели.
К слову судьба этому «Мерседесу» выпала нелегкая - в 2013 году, Ишаев, едва став ее хозяином, судя по всему, машину разбил, врезавшись в столб.
Правда, абсолютной уверенности, что в той аварии пострадал именно этот автомобиль, нет. Но согласитесь, пойди найди в Хабаровске (а ДТП произошло именно там), да и по всей матушке-России множество подобных тачек лимитированного выпуска, да еще со столь характерным тюнингом.
Судя по тому, что, как стало известно "Лайфу", 22-летний Ишаев, "собрал" на дорогах порядка 140 штрафов, большинство из которых — за превышение скорости, в том числе и на 80 километров свыше разрешённой, любитель гонок без правил на большой скорости и ночного дрифта, медленно ездить просто не умеет.
И не от мести ли тех, кого он "обидел" на дороге, "золотой мальчик", проводящий время в компании таких же, как и он сам "оторв", вроде Мурада Балакеримова и Мары Багдасарян, укрывается регулярно под защитой двух сопровождающих его "Геленвагенов".
Или это тоже его друзья - участники гонок, подобной той, благодаря которой на всю страну прославились Руслан Шамсуаров и Виктор Усков.
Новости тематики
- У близкого родственника дальневосточного губернатора обнаружилась огромная коллекция дорогих авто (фото)
- В Хабаровском крае скоро начнут строить платную дорогу
- Обнаружено кладбище элитных авто (фото)
- Цены на бензин опять начали расти
- Водители Владивостока считают себя мастерами экстра-класса
- В Амурской области всем миром пытаются продать автомобиль администрации района
- Цены на бензин будут ежегодно увеличиваться на 1,8 рубля за литр
- Штрафы ГИБДД будут автоматически списываться с банковских счетов
- Махинациям с "кредитными" автомобилями поставили интернет-заслон
- Приморцев оштрафовали с начала года за нарушение ПДД на 23 миллиона
Новости раздела
- У близкого родственника дальневосточного губернатора обнаружилась огромная коллекция дорогих авто (фото)
- В Хабаровском крае скоро начнут строить платную дорогу
- Обнаружено кладбище элитных авто (фото)
- Цены на бензин опять начали расти
- На Дальнем Востоке начали производить новый бензин
- Водители Владивостока считают себя мастерами экстра-класса
- Жители Дальнего Востока предпочитают трейд-ину обмен автомобиля "ключ в ключ"
- Покупать фальшивые полисы ОСАГО готовы 20% автомобилистов на Камчатке
- В Амурской области всем миром пытаются продать автомобиль администрации района
- Цены на бензин будут ежегодно увеличиваться на 1,8 рубля за литр
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Следователи собрались разорить семью Пушкаревых
- Рубль ждет последняя "хорошая" неделя
- Силовики добрались до банка Дарькиных
- Верховный суд признал законной перевозку детей младше 12 лет без автокресел
- ГИБДД Приморья начала масштабную операцию
- Бывший свободный и нынешний арестованный мэры готовятся поделить Думу Владивостока
- В Приморье японкам дадут "зеленый свет"
- В мэрии Владивостока началась кадровая революция
- В России изменен порядок замены и выдачи водительских прав
- Рыбаки Приморья просят заступиться за углохвостую креветку