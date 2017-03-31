У близкого родственника дальневосточного губернатора обнаружилась огромная коллекция дорогих авто (фото)

Виновник резонансной аварии на Московской кольцевой автодороге, где он, развлекаясь опасной ездой, вызвал столкновение сразу с трех автомобилей - грузовика "МАН" и легковушек "Ниссан" и "КИА", как оказалось, угробил в авариях уже не одну машину, напоминает деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, за рулем навороченного "Мерседеса Cls 63 Wolf 750" был 22-летний Игорь Ишаев, внук экс-губернатора Хабаровского края, совсем еще недавно подающий надежды хоккеист хабаровского "Амура". Но сейчас речь об Ишаеве-младшем исключительно как о любителе элитных иномарок и дрифта, пишет «Утро.Ru».

Совершив необременительную прогулку по просторам интернета, "Утро.Ru" выяснило, что молодой человек меняет шикарные иномарки как перчатки. С 2012 года в его гараже побывали, в хронологическом порядке: "Ниссан Файрледи", "Ниссан GT-R", "Мерседес Бенц C 63 AMG Smoke 63", "БМВ X6 M Золотой слиток", "Мерседес Бенц S-klasse (W221)", "Мерседес Бенц CLS 63 AMG Проект", "Мерседес Бенц ML 63 AMG WOLF 80", "Мерседес Бенц CLS 63 AMG Wolf 750".

Но нет уверенности, что это полный список.

Своими авто "золотой" мальчик с удовольствием хвастается на форумах, подробно расписывая их историю и все ухищрения по доводке их до желаемых кондиций – от названий тюнинг-мастерских и используемых для отделки материалов, до обвеса. С гордостью рассказывает он, что BMW X6, превращенный потом в "Золотой слиток" он купил на деньги, заработанные за 129 матчей в Молодежной хоккейной лиге.

Две из этих машин, как видно выставлены на продажу – это тот самый BMW X6 (в процессе ретюнинга он из золотого стал синим) и Mercedes-Benz CLS 63 AMG Проект – объявления продублированы на страничках Ишаева на форумах и в соцсети ВКонтакте. Правда, когда молодой человек рассказывает о своем «Мерседесе» на форуме, говорит, что машину он купил в 2013 году, а в объявлении год ее выпуска указан как 2015. Но, может быть, он владел двумя разными машинами одной модели.

К слову судьба этому «Мерседесу» выпала нелегкая - в 2013 году, Ишаев, едва став ее хозяином, судя по всему, машину разбил, врезавшись в столб.

Правда, абсолютной уверенности, что в той аварии пострадал именно этот автомобиль, нет. Но согласитесь, пойди найди в Хабаровске (а ДТП произошло именно там), да и по всей матушке-России множество подобных тачек лимитированного выпуска, да еще со столь характерным тюнингом.

Судя по тому, что, как стало известно "Лайфу", 22-летний Ишаев, "собрал" на дорогах порядка 140 штрафов, большинство из которых — за превышение скорости, в том числе и на 80 километров свыше разрешённой, любитель гонок без правил на большой скорости и ночного дрифта, медленно ездить просто не умеет.

И не от мести ли тех, кого он "обидел" на дороге, "золотой мальчик", проводящий время в компании таких же, как и он сам "оторв", вроде Мурада Балакеримова и Мары Багдасарян, укрывается регулярно под защитой двух сопровождающих его "Геленвагенов".

Или это тоже его друзья - участники гонок, подобной той, благодаря которой на всю страну прославились Руслан Шамсуаров и Виктор Усков.