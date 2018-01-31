Приморские "мазды" идут "на ура"

ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и ПАО «Соллерс») в 2017 году произвело во Владивостоке 24 тыс. 085 автомобилей Mazda, что немногим ниже показателей прошлого года.

Российские дилеры Mazda в 2017 году реализовали 25 тыс. 910 автомобилей – на 20% больше, чем годом ранее. В результате рыночная доля Mazda составила 1,6% против 1,5% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером Mazda остается собираемый во Владивостоке кроссовер CX-5 (обновленная версия начала продаваться на российском рынке в июле 2017 года), продажи которого в прошлом году составили 18 тыс. 723 машины – на 19% больше, чем годом ранее. В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке.

МСМР в 2018 году планирует запустить на мощностях во Владивостоке сборку кроссовера CX-9. В настоящее время завод производит автомобили двух моделей - Mazda CX5 (с октября 2012 года) и Mazda CX6 (с апреля 2013 года).

В конце прошлого года Росстандарт выдал сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на Mazda CX-9, который начнет действовать 19 февраля 2018 года. В графе «сборочные заводы и их адреса» указан адрес завода во Владивостоке.

CX-9 - полноразмерный кроссовер, выпускаемый японской Mazda. Премьера большого кроссовера состоялась 13 апреля 2006 года в автосалоне в Нью-Йорке, а уже в 2007 году начались официальные продажи. CX-9 поставляется в США, Австралию, Саудовскую Аравию, Россию и на Украину. Это второй после CX-7 полноприводный автомобиль Mazda, созданный специально для североамериканского рынка и первый 7-местный кроссовер в истории компании.

ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году. Производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. В октябре ООО «МСМР» приступило к строительству на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» завода автодвигателей Mazda семейства SkyActiv-G. Объем инвестиций в проект превышает 3 млрд рублей. В рамках проекта МСМР планирует выйти на производственную мощность по выпуску 50 тыс. двигателей в год. Основная часть продукции предприятия будет экспортироваться.

Олег КЛИМЕНКО.