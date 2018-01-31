www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.29 р. 100 JPY: 51.76 р.
EUR: 69.54 р. 10 CNY: 88.76 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Экономика
Распечатать

Приморские "мазды" идут "на ура"

31 Января 2018, 12:49 | Дальний Восток

ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и ПАО «Соллерс») в 2017 году произвело во Владивостоке 24 тыс. 085 автомобилей Mazda, что немногим ниже показателей прошлого года.

Российские дилеры Mazda в 2017 году реализовали 25 тыс. 910 автомобилей – на 20% больше, чем годом ранее. В результате рыночная доля Mazda составила 1,6% против 1,5% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером Mazda остается собираемый во Владивостоке кроссовер CX-5 (обновленная версия начала продаваться на российском рынке в июле 2017 года), продажи которого в прошлом году составили 18 тыс. 723 машины – на 19% больше, чем годом ранее. В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке.

МСМР в 2018 году планирует запустить на мощностях во Владивостоке сборку кроссовера CX-9. В настоящее время завод производит автомобили двух моделей - Mazda CX5 (с октября 2012 года) и Mazda CX6 (с апреля 2013 года).

В конце прошлого года Росстандарт выдал сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на Mazda CX-9, который начнет действовать 19 февраля 2018 года. В графе «сборочные заводы и их адреса» указан адрес завода во Владивостоке.

CX-9 - полноразмерный кроссовер, выпускаемый японской Mazda. Премьера большого кроссовера состоялась 13 апреля 2006 года в автосалоне в Нью-Йорке, а уже в 2007 году начались официальные продажи. CX-9 поставляется в США, Австралию, Саудовскую Аравию, Россию и на Украину. Это второй после CX-7 полноприводный автомобиль Mazda, созданный специально для североамериканского рынка и первый 7-местный кроссовер в истории компании.

ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году. Производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. В октябре ООО «МСМР» приступило к строительству на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» завода автодвигателей Mazda семейства SkyActiv-G. Объем инвестиций в проект превышает 3 млрд рублей. В рамках проекта МСМР планирует выйти на производственную мощность по выпуску 50 тыс. двигателей в год. Основная часть продукции предприятия будет экспортироваться.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: авто  соллерс 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru