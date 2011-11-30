Toyota в январе начнет продажи автомобиля, заряжающегося от розетки

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября, ZRPRESS. Японский автогигант Toyota 30 января 2012 года начнет продажи новой модификации своего гибридного автомобиля Prius PHV (Plug-in Hybrid Vehicle), который можно будет зарядить от домашней розетки, сообщила компания 29 ноября на своем официальном сайте.

Объем двигателя нового гибридного автомобиля составляет 1,8 литра. Он, как и в своей первоначальной модификации, работает и на бензине, и на электричестве. Одной зарядки 4,4-киловаттной литиевой батареи хватает на 26-километровый пробег. Автомобиль отличается высокой экономичностью - на 1 литр бензина пробег составляет до 61 километра.

Цена машины - от 3,2 до 4,2 миллиона иен (от 41 до 54 тысяч долларов). Компания рассчитывает продавать 35-40 тысяч таких автомобилей.

Продажи предыдущей модификации гибридного Prius, работающего и на бензине, и на электричестве, начались в разгар кризиса в мае 2009 года, и уже с июня он стал лидировать по продажам в Японии. С тех пор он стабильно занимает первое место в рейтинге самых продаваемых автомобилей Японии, за исключением небольшого перерыва в начале этого года, когда он уступил модели Honda Fit.

За первые шесть месяцев 2011 года Toyota продала 113 тысяч этих автомобилей, сообщает РИА Новости.