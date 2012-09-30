Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Автопроизводители Японии заявили о рекордном росте производства
ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября, ZRPRESS.
Так, компания Toyota Motor Corp., объединяющая марки Toyota, Daihatsu и Hino, выпустила за прошлый месяц 693 тысячи 251 автомобиль, что на 10,7% больше аналогичного показателя годом ранее. При этом, объем внутреннего производства выросли на 6% и составили 329 тысяч 822 автомобиля. Зарубежное производство корпорации увеличилось на 14,4% и составило 448 тысяч 410 автомобилей.
Этот показатель включает в себя производство как пассажирских автомобилей, так и грузовых автомобилей и автобусов.
В свою очередь компания Nissan Motor зафиксировал рост объемов мирового производства в августе на 0,5% - до 387 тысяч 62 автомобилей. На столь небольшой рост показателя повлияло падение внутреннего производства компании на 1,3% на фоне снижения спроса японцев на ряд моделей Nissan. Так, объем внутреннего производства компании составил 88 тысяч 96 автомобилей. В то же время зарубежное произвосдтво автопроизводителя увеличилось на 1,1% и составило 298 тысяч 966 автомобилей.
Рекордные показатели роста мирового производства зафиксировал другой ведущий автопроизводитель Японии - компания Honda Motor Co. По итогам августа текущего года объемы производства компании по всему миру выросли на 27,1% и составили 332 тысячи 387 автомобилей.
В частности, зарубежное производство Honda Motor увеличилось на 28,2% - до 262 тысячи 926 автомобилей. Причиной столь значительного роста показателя стало стремительное наращивание темпов производства автопроизводителя в странах Северной Америки в ответ на постоянно растущий спрос на продукцию компании.
Внутреннее производство Honda Motor также продемонстрировало значительный рост. Так, в августе 2012 года на заводах внутри Японии было выпущено 69 тысяч 461 автомобиль, что на 23,3% больше аналогичного показателя прошлого года, пишет РИА Новости.
Новости тематики
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов