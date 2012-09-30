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Автопроизводители Японии заявили о рекордном росте производства

30 Сентября 2012, 13:58 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября, ZRPRESS. Ведущие автопроизводители Японии - Toyota Motor Corp, Nissan Motor Co. и Honda Motor Co. - заявили о значительном росте объемов производства их автомобилей по всему миру в августе текущего года, говорится в пресс-релизах компаний.

Так, компания Toyota Motor Corp., объединяющая марки Toyota, Daihatsu и Hino, выпустила за прошлый месяц 693 тысячи 251 автомобиль, что на 10,7% больше аналогичного показателя годом ранее. При этом, объем внутреннего производства выросли на 6% и составили 329 тысяч 822 автомобиля. Зарубежное производство корпорации увеличилось на 14,4% и составило 448 тысяч 410 автомобилей.

Этот показатель включает в себя производство как пассажирских автомобилей, так и грузовых автомобилей и автобусов.

В свою очередь компания Nissan Motor зафиксировал рост объемов мирового производства в августе на 0,5% - до 387 тысяч 62 автомобилей. На столь небольшой рост показателя повлияло падение внутреннего производства компании на 1,3% на фоне снижения спроса японцев на ряд моделей Nissan. Так, объем внутреннего производства компании составил 88 тысяч 96 автомобилей. В то же время зарубежное произвосдтво автопроизводителя увеличилось на 1,1% и составило 298 тысяч 966 автомобилей.

Рекордные показатели роста мирового производства зафиксировал другой ведущий автопроизводитель Японии - компания Honda Motor Co. По итогам августа текущего года объемы производства компании по всему миру выросли на 27,1% и составили 332 тысячи 387 автомобилей.

В частности, зарубежное производство Honda Motor увеличилось на 28,2% - до 262 тысячи 926 автомобилей. Причиной столь значительного роста показателя стало стремительное наращивание темпов производства автопроизводителя в странах Северной Америки в ответ на постоянно растущий спрос на продукцию компании.

Внутреннее производство Honda Motor также продемонстрировало значительный рост. Так, в августе 2012 года на заводах внутри Японии было выпущено 69 тысяч 461 автомобиль, что на 23,3% больше аналогичного показателя прошлого года, пишет РИА Новости.

Автор: РИА "Новости"
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