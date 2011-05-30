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Закон о техосмотре Госдума может принять 3 июня во II и III чтениях
При этом президентом законопроект может быть подписан к концу июня, отметил собеседник.
Президент РФ Дмитрий Медведев несколько раз требовал навести порядок в этой сфере и поручил к 1 июля этого года подготовить предложения о существенном упрощении процедуры техосмотра транспортных средств или о полной его отмене.
На пресс-конференции 18 мая Медведев заявил, что техосмотр нужно вывести "из-под милиции и сделать максимально простым", например, совместив его с техническим обслуживанием и заключением договора о страховании автогражданской ответственности (ОСАГО), которое является для всех обязательным. По его словам, это решение позволит эту процедуру превратить в достаточно формальную.
Согласно постановлению правительства, подписанному премьер-министром Владимиром Путиным, техосмотр автомобилей, которые должны были его пройти в 2011 году, переносится на год, а новые авто будут проходить техосмотр без диагностики. Эти нововведения значительно упрощают процедуру техосмотра, вызывавшую в последнее время много нареканий.
Законопроект, передающий функции техосмотра транспортных средств от ГИБДД коммерческим структурам Госдума приняла в первом чтении в начале июля прошлого года.
Согласно новой редакции законопроекта, автовладелец не сможет заключить договор обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) без предъявления талона техосмотра. То есть фактически функция по осуществлению контроля за процедурой будет передана страховым компаниям.
При этом новые автомобили (до трех лет) не будут проходить техосмотр. Далее для владельцев автомобилей от трех до семи лет устанавливается необходимость прохождения ТО раз в два года, а машины старше семи лет будут обязаны делать это ежегодно. В то же время грузовой и пассажирский автотранспорт должен будет проходить техосмотр раз в полгода.
По словам Шишкарева, законопроект устанавливает двухлетний переходный период с начала действия закона в случае его принятия - с 1 января 2012 года. В этот период автовладельцы смогут обращаться как в действующие сейчас центры по прохождению техосмотра, так и во вновь созданные структуры, и при необходимости законодатели смогут вносить в закон поправки, исходя из практики его применения.
Планируется, что в будущем данные о прохождении ТО будут включаться в специальную автоматизированную базу данных. Однако первое время автовладельцам еще будет выдаваться сам талон, который они должны будут предъявить страховой компании.
Чтобы цены на ТО значительно не выросли, законопроект оставляет за Федеральной службой по тарифам право устанавливать предельные тарифы. Каждый регион сможет регулировать эти тарифы, правда, только в сторону понижения.
С момента вступления в силу нового закона автовладельцы не будут привязаны ни к региону, ни к муниципальному образованию при прохождении ТО, то есть они смогут пройти процедуру в любом техцентре страны.
Как отметил глава транспортного комитета, дилерские центры по проведению техосмотра будут выходить на рынок через процедуру аккредитации. При этом выдавать соответствующий документ будет Союз автостраховщиков России, а правила аккредитации разработает Минэкономразвития.
По словам парламентария, в законопроекте предусмотрен механизм защиты автовладельцев от злоупотреблений при проведении процедуры техосмотра. В частности, водитель на любом этапе прохождения ТО сможет забрать документы и уехать в другой техцентр, если увидит, что ему навязываются те или иные услуги. Вместе с тем, он выразил надежду, что каждый дилер будет дорожить своей репутацией и избегать подобных ситуаций.
Кроме того, законодатели вводят солидарную ответственность техцентров и водителей за неисправности в автомобиле, которые явились причиной ДТП. Если страховая компания сумеет доказать, что процедура ТО не была соблюдена или проведена халатно и это стало причиной ДТП, то техцентр будет отвечать за такие нарушения, сообщает РИА Новости.
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