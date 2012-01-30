ФНС разработала новую форму декларации по транспортному налогу

ФНС РФ представила проект ведомственного приказа «Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по транспортному налогу и Порядка ее заполнения».

Текст документа представлен на сайте ФНС РФ.

Приказ содержит:

- форму налоговой декларации по транспортному налогу;

- формат представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронном виде;

- порядок заполнения налоговой декларации по транспортному налогу.

Предполагается, что данный приказ будет применяться начиная с представления налоговой декларации по транспортному налогу за налоговый период - 2011 год.