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ФНС разработала новую форму декларации по транспортному налогу
30 Января 2012, 16:27 | Дальний Восток
ФНС РФ представила проект ведомственного приказа «Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по транспортному налогу и Порядка ее заполнения».
Текст документа представлен на сайте ФНС РФ.
Приказ содержит:
- форму налоговой декларации по транспортному налогу;
- формат представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронном виде;
- порядок заполнения налоговой декларации по транспортному налогу.
Предполагается, что данный приказ будет применяться начиная с представления налоговой декларации по транспортному налогу за налоговый период - 2011 год.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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