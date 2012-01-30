Автовладельцев разорят экологическим налогом

На старые автомобили, выбрасывающие в атмосферу слишком много угарного газа, введут непосильные налоги

Российским владельцам древних автомобилей настоятельно советуют приобрести новый транспорт, который будет наносить меньший урон окружающей среде.

Подстегнуть водителей может предложение заместителя главы Минпромторга Андрея Дементьева, который высказался за замену транспортного налога экологическим. В соответствии с проектом документа



автолюбителей хотят обязать

выплачивать налог на эксплуатацию

автомобилей старше 7 лет.



Кроме того, обсуждается вопрос возможного запрета въезда в центральные части города старых авто и ограничения на коммерческую эксплуатацию устаревшего транспорта.

«Тем, кто желает приобрести «экологичную» машину, государство должно оказать финансовую помощь в виде частного субсидирования», - сказал Дементьев, напомнив, что ежедневно автомобили выбрасывают 16 с половиной тонн загрязняющих веществ. 30% заболеваний горожан — от выбросов автомобилей. Более половины парка автомобилей в России выполняют в лучшем случае стандарт «Евро-0». Его предложение вписывается в Транспортную стратегию РФ до 2030 году, согласно которой объём выброса загрязняющих вещества от автомобилей должен снизиться на 40%, пишет Gudok.Ru.

Сроков, когда может произойти замена принципа исчисления налога, чиновник не назвал. По его словам, в настоящее время министерство лишь изучает такую возможность.

В своей инициативе Минпромторг ссылается на опыт некоторых европейских стран, где на государственном уровне реализуются различные меры, стимулирующие обновление автопарка, а также благоприятствующие росту спроса на экологичные автомобили. Чиновники Мнпромторга также отмечают передовой опыт Японии. В этой стране водить экологически небезопасный транспорт невыгодно с финансовой точки зрения. Гораздо проще взять кредит на покупку нового авто, чем постоянно платить высокий налог.

Но приживется ли японский опыт в России, где автопарк сплошь и рядом состоит из старых отечественных машин, пока ответить сложно. «Люди покупают «Жигули» вместо «Мерседеса» не потому, что им хочется целенаправленно загрязнять окружающую среду. У них просто нет денег на дорогую машину, - уверен член координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов. – Говорить о замене старой машины на более современную, даже при поддержке государства пока рано. В России этот механизм пока не отработан».

По мнению эксперта, предложение Минпромторга социально несправедливо. Те, кто могут позволить себе купить хорошую машину, будут платить экологический налог в разы меньше, чем малоимущие владельцы раритетных авто. «Мы всегда были за отмену транспортного налога, который более нецелесообразен. Лучше включить его в цену на топливо.



Введение экологического –

это очередной побор.



У нас в стране не производят экологически безопасных машин. Действительная польза для окружающей среды – снижение таможенных пошлин на качественные зарубежные автомобили», - уверен Холодов.

При этом в той же Японии не только берут высокие налоги за выбросы в атмосферу отработанных газов, но и предоставляют весьма ощутимые льготы владельцам малолитражек и гибридных авто.

По мнению других экспертов, российским водителям, принадлежащим к среднему классу станет невыгодно покупать качественные, но подержанные «японки» и «немки». В профите остаются разве что богатые россияне, у которых и так современные машины, отвечающие новым требованиям. К ним же присоединятся и чиновники, которые в последнее время стесняются покупать за государственный счёт дешёвые машины. Да и на дорогах для них станет посвободнее - проще разгонять оставшихся мигалками и крякалками.

В настоящий момент водители пополняют «дорожный фонд», оплачивая транспортный налог и акцизы на топливо. Эксперты подсчитали, что в год каждый водитель должен привнести в бюджет еще по 20 тыс. рублей в среднем по стране и по 45-50 тысяч – по мегаполисам.

Пока транспортный налог в России взимается в зависимости от мощности автомобиля без привязки к экологическому классу. В Европе налоги на автомобили зависят от вредных выбросов. Так, в Великобритании автовладельцы платят дорожный налог (Vehicle Excise Duty), исчисляемый в зависимости от экологического класса автомобиля (всего их 13) с учетом выбросов углекислого газа, а с марта 2011 года платят и за объем двигателя. В зависимость от экологичности машины были поставлены и государственные субсидии, которые выплачивались по программам утилизации старых машин.