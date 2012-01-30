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Компания Toshiba разработала жесткий диск для автомобилей
Компания Toshiba анонсировала жесткий диск, разработанный для использования в автомобильных мультимедийных комплексах. Новое устройство на первом этапе будет доступно в версиях емкостью 100 или 200 гигабайт.
По сравнению с традиционными компьютерными жесткими дисками, автомобильный вариант обладает сниженной скоростью вращения шпинделя (4200RPM), но при этом он более устойчив к перегрузкам (до 2G) и к вибрациям (выдерживает кратковременную нагрузку до 300G).
Новый "винт" может работать в диапазоне высот от -300 до 5600 метров над уровнем моря, а также при температуре от -30 до +85 градусов по Цельсию. В отличие от твердотельных накопителей (SSD), новый жесткий диск имеет большую вместимость при меньшей стоимости, а также обладает повышенной скоростью считывания и записи данных. Поставки нового устройства начнутся в III квартале 2010 г., пишет "Лента.ру".
"Золотой Рог".
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