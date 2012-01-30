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Транспортный налог в 2010 году может вырасти вдвое
В 2010 году субъектам РФ будет предоставлено право в два раза увеличить транспортный налог, в том числе и на дорожное строительство, заявил 19 августа вице-премьер РФ Александр ЖУКОВ на совещании с руководителями регионов Центрального федерального округа.
Жуков отметил, что на 2010-2012 годы не удалось выделить на транспорт те средства, которые планировались по федеральной целевой программе. В то же время будет сохранено финансирование по основным федеральным трассам. Кроме того, будет продолжена практика предоставления кредитов на дорожное хозяйство. "Кредиты будут предоставляться на три года с льготной процентной ставкой в размере 1/4 ставки рефинансирования ЦБ. В этом году мы этих кредитов предоставим на общую сумму 25 млрд руб., примерно такая же сумма будет запланирована и на следующий год".
"Золотой Рог".
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