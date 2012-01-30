Франкфуртское автошоу: концептуальная экология

На Франкфуртском автомобильном салоне 2007 года основная тема - защита окружающей среды. Неудивительно, что на выставке представлено множество малогабаритных автомобилей, которые экологически более безопасны.

На автосалоне состоялась презентация автомобиля Daihatsu OFC-1. Этот концепт должен продемонстрировать, как будет выглядеть новый спортивный кабриолет японской компании. В презентации Daihatsu говорится, что этот автомобиль создан для взрослых людей, которые хотят ощущать силу ветра во время поездки. Кроме того, что Daihatsu OFC-1 внешне похож на Daihatsu Copen, на них еще и устанавливаются одинаковые по характеристикам силовые установки. На концепте Daihatsu OFC-1 установлен 3-цилиндровый бензиновый двигатель объемом в 0,7 л, мощность которого составляет 64 л. с. (47 кВт) на 6000 об./мин, а крутящий момент равен 10,5 кг/м (103 Нм) на 3000 об./мин.

Daihatsu представила еще одну новинку - концепт HSC или Heart & Smile Mover. Этот небольшой автомобиль не только имеет отличные показатели в экономии топлива, но в нем еще и достаточно места для комфортного размещения 4 взрослых людей. Расход топлива у Daihatsu HSC равен 4,1 л на 100 км, он достигается при помощи уменьшенного трения в двигателе, улучшенной воспламеняемости топлива, увеличенной степени сжатия, бесступенчатой трансмиссии CVT и отличного коэффициента аэродинамического сопротивления (0,28).

Футуристическая Honda также представила площадку на тему "Окружающая среда", сфокусировав внимание на бензоэлектрических двигателях. Среди них гибридный концепт-кар Small Hybrid Sports Concept, впервые представленный в Женеве-2006. Наряду с этим концепт-каром представлен экологически чистый дизельный двигатель Honda нового поколения, серийный гибридный автомобиль Civic Hybrid, а также водородный концепт-кар FCX Concept, оснащенный полностью рабочей технологией топливных элементов, на котором уже были проведены первые заезды в Швеции на Gotland Ring в этом году.

Красивый, мерцающий ледяным светом концепт под названием i-Blue выставил во Франкфурте Hyundai. Кроссовер оснащен двигателем, работающим на водородных топливных ячейках. Концепт был разработан в дизайн-центре в Японии. Это первая попытка Hyundai сделать привычный кроссовер более "чистым". Раньше компания оснащала водородными топливными ячейками авто на базе внедорожников.

В этом году на Франкфуртском автосалоне очень популярны малогабаритные автомобили. Один из них - Subaru Justy. На выставке продемонстрированы обе комплектации автомобиля, которые будут предлагаться жителям Европы: 1.0E и 1.0S (более "спортивная"). Вне зависимости от модификации, автомобили оснащаются 3-цилиндровым двигателем, мощность которого достигает 68 л.с. (50 кВт). Как ни странно для Subaru, эта модель доступна только с передним приводом. Пятиступенчатая МКПП устанавливается на обе модификации, разница которых лишь в цвете лакокрасочного покрытия и наличии литых дисков на "спортивной" версии.

В день открытия автошоу мировому сообществу представлена последняя разработка самого крупного автопроизводителя мира - Toyota iQ. Этот концепт имеет длину всего 2980 мм (ширина и высота соответственно 1 680 мм и 1 480 мм), но при этом в него помещается 3+1 человека (3 взрослых и 1 ребенок). Он был создан в ED2 - современной европейской студии дизайна компании Toyota, расположенной на юге Франции, работники которой постарались как можно больше свободного пространства оставить в салоне столь маленького автомобиля. Toyota iQ меньше в длину на 770 мм, по сравнению с Toyota Yaris (Vitz). К примеру, для визуального увеличения пространства автомобиля его крыша сделана из прозрачного стекла.

Кроме того, на автосалоне состоялась презентация компании Mazda, в ходе которой был представлен новый вид экологически чистой материи. Так называемый "Биотехматериал" создается непосредственно из растительных волокон растений и не содержит никаких нефтепродуктов. Эта износоустойчивая материя производится в сотрудничестве с компаниями Teijin Limited и Teijin Fibers Limited. Впервые этот материал будет продемонстрирован на Токийском автомобильном салоне, где в отделке интерьера выставочного экземпляра Mazda Premacy Hydrogen RE Hybrid будет использоваться не только новинка Biotechmaterial, но и разработанный в 2006 году "Биопластик".

"Золотой Рог".