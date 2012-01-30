Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Франкфуртское автошоу: концептуальная экология
На Франкфуртском автомобильном салоне 2007 года основная тема - защита окружающей среды. Неудивительно, что на выставке представлено множество малогабаритных автомобилей, которые экологически более безопасны.
На автосалоне состоялась презентация автомобиля Daihatsu OFC-1. Этот концепт должен продемонстрировать, как будет выглядеть новый спортивный кабриолет японской компании. В презентации Daihatsu говорится, что этот автомобиль создан для взрослых людей, которые хотят ощущать силу ветра во время поездки. Кроме того, что Daihatsu OFC-1 внешне похож на Daihatsu Copen, на них еще и устанавливаются одинаковые по характеристикам силовые установки. На концепте Daihatsu OFC-1 установлен 3-цилиндровый бензиновый двигатель объемом в 0,7 л, мощность которого составляет 64 л. с. (47 кВт) на 6000 об./мин, а крутящий момент равен 10,5 кг/м (103 Нм) на 3000 об./мин.
Daihatsu представила еще одну новинку - концепт HSC или Heart & Smile Mover. Этот небольшой автомобиль не только имеет отличные показатели в экономии топлива, но в нем еще и достаточно места для комфортного размещения 4 взрослых людей. Расход топлива у Daihatsu HSC равен 4,1 л на 100 км, он достигается при помощи уменьшенного трения в двигателе, улучшенной воспламеняемости топлива, увеличенной степени сжатия, бесступенчатой трансмиссии CVT и отличного коэффициента аэродинамического сопротивления (0,28).
Футуристическая Honda также представила площадку на тему "Окружающая среда", сфокусировав внимание на бензоэлектрических двигателях. Среди них гибридный концепт-кар Small Hybrid Sports Concept, впервые представленный в Женеве-2006. Наряду с этим концепт-каром представлен экологически чистый дизельный двигатель Honda нового поколения, серийный гибридный автомобиль Civic Hybrid, а также водородный концепт-кар FCX Concept, оснащенный полностью рабочей технологией топливных элементов, на котором уже были проведены первые заезды в Швеции на Gotland Ring в этом году.
Красивый, мерцающий ледяным светом концепт под названием i-Blue выставил во Франкфурте Hyundai. Кроссовер оснащен двигателем, работающим на водородных топливных ячейках. Концепт был разработан в дизайн-центре в Японии. Это первая попытка Hyundai сделать привычный кроссовер более "чистым". Раньше компания оснащала водородными топливными ячейками авто на базе внедорожников.
В этом году на Франкфуртском автосалоне очень популярны малогабаритные автомобили. Один из них - Subaru Justy. На выставке продемонстрированы обе комплектации автомобиля, которые будут предлагаться жителям Европы: 1.0E и 1.0S (более "спортивная"). Вне зависимости от модификации, автомобили оснащаются 3-цилиндровым двигателем, мощность которого достигает 68 л.с. (50 кВт). Как ни странно для Subaru, эта модель доступна только с передним приводом. Пятиступенчатая МКПП устанавливается на обе модификации, разница которых лишь в цвете лакокрасочного покрытия и наличии литых дисков на "спортивной" версии.
В день открытия автошоу мировому сообществу представлена последняя разработка самого крупного автопроизводителя мира - Toyota iQ. Этот концепт имеет длину всего 2980 мм (ширина и высота соответственно 1 680 мм и 1 480 мм), но при этом в него помещается 3+1 человека (3 взрослых и 1 ребенок). Он был создан в ED2 - современной европейской студии дизайна компании Toyota, расположенной на юге Франции, работники которой постарались как можно больше свободного пространства оставить в салоне столь маленького автомобиля. Toyota iQ меньше в длину на 770 мм, по сравнению с Toyota Yaris (Vitz). К примеру, для визуального увеличения пространства автомобиля его крыша сделана из прозрачного стекла.
Кроме того, на автосалоне состоялась презентация компании Mazda, в ходе которой был представлен новый вид экологически чистой материи. Так называемый "Биотехматериал" создается непосредственно из растительных волокон растений и не содержит никаких нефтепродуктов. Эта износоустойчивая материя производится в сотрудничестве с компаниями Teijin Limited и Teijin Fibers Limited. Впервые этот материал будет продемонстрирован на Токийском автомобильном салоне, где в отделке интерьера выставочного экземпляра Mazda Premacy Hydrogen RE Hybrid будет использоваться не только новинка Biotechmaterial, но и разработанный в 2006 году "Биопластик".
"Золотой Рог".
Новости тематики
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
- Не пойте за рулем!
Новости раздела
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
- На Сахалине активизируют перевод автотранспорта на газомоторное топливо
- Японские автомобили, на которых ездят многие приморцы, небезопасны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы