Автомойки повреждают покрышки

Мойки высокого давления, которые используются автолюбителями во всем мире, могут нанести обычным автомобильным покрышкам серьезный ущерб.

Такие выводы сделала организация TyreSafe после целого ряда исследований и специальных тестов. По словам специалистов, из-за высокого давления воды в месте контакта покрышек с ободом колесного диска могут появиться микротрещины, а при использовании специальных шампуней и горячей воды с их бортов очень быстро смоется специальный защитный состав, обеспечивающий герметичность шин.

Для того чтобы избежать негативных последствий мойки, специалисты советуют при помывке колес ограничивать давление воды на 110 барах, а также направлять струю с расстояния не меньше 20 см и не под прямым углом. Кроме того, по их мнению, лучше использовать распыляющую насадку, а также не подвергать длительному воздействию напора воды место соединения покрышек и дисков.

Иначе, по словам специалистов TyreSafe, всего за пять секунд неправильной мойки покрышкам могут быть нанесены очень серьезные повреждения, пишет "Лента.ру".

"Золотой Рог".