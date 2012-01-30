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Автомойки повреждают покрышки
Мойки высокого давления, которые используются автолюбителями во всем мире, могут нанести обычным автомобильным покрышкам серьезный ущерб.
Такие выводы сделала организация TyreSafe после целого ряда исследований и специальных тестов. По словам специалистов, из-за высокого давления воды в месте контакта покрышек с ободом колесного диска могут появиться микротрещины, а при использовании специальных шампуней и горячей воды с их бортов очень быстро смоется специальный защитный состав, обеспечивающий герметичность шин.
Для того чтобы избежать негативных последствий мойки, специалисты советуют при помывке колес ограничивать давление воды на 110 барах, а также направлять струю с расстояния не меньше 20 см и не под прямым углом. Кроме того, по их мнению, лучше использовать распыляющую насадку, а также не подвергать длительному воздействию напора воды место соединения покрышек и дисков.
Иначе, по словам специалистов TyreSafe, всего за пять секунд неправильной мойки покрышкам могут быть нанесены очень серьезные повреждения, пишет "Лента.ру".
"Золотой Рог".
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