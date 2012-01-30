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Беру свои слова обратно!

30 Января 2012, 01:38 | Дальний Восток

Сенатор от Карелии Владимир Федоров, который в настоящее время по заданию партии "Единая Россия" занимается разработкой законопроекта о дорожном движении, решил отказаться от включения в этот документ запрета на эксплуатацию автомобилей с правым рулем в России.

Об этом экс-глава ГАИ РФ заявил в рамках круглого стола "О совершенствовании нормативно-правового регулирования дорожного движения". Напомним, что разрабатываемый Федоровым законопроект включит правила дорожного движения, которые сейчас регулируются лишь постановлением Правительства РФ, а также Устав автотранспорта и др.

Как сообщалось ранее, в новом законе Федоров предлагает изменить минимальную скорость движения в городах, снизить минимальный возраст для получения водительских прав до 16 лет, ввести временные водительские права для молодых водителей и определить допустимый уровень алкоголя в крови. Еще одна инициатива, с которой выступал карельский сенатор, касалась запрета эксплуатации автомобилей с правым рулем в России. Но, по словам Федорова, в данный законопроект она включена все же не будет. "Это не тема Закона "О дорожном движении". Этим будут заниматься разработчики технического регламента о допуске транспортных средств к эксплуатации", - заявил он.

Зато Федоров предложил прописать в законе максимальный срок эксплуатации транспортных средств. По его словам, сейчас по дорогам России ездит слишком много старых автомобилей, которые представляют реальную опасность для других водителей и пешеходов. "Выводить их из эксплуатации можно экономическими рычагами", - добавил карельский сенатор, пояснив, что для этого в РФ может быть введен специальный налог для владельцев подержанных автомобилей.

Эксперты последнюю инициативу Федорова не поддерживают. Такая антисоциальная мера коснется основной части населения и никем не будет поддержана", пишет "Лента.ру".

"Золотой Рог".

Автор: "Лента.Ru"
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