Право на один звонок

Это было на одной из улиц Алма-Аты. Остановил как-то в теплый майский день гаишник наше авто и, представившись, не спеша начал рассматривать техпаспорт и автомашину.

Судя по его виду, он только недавно был забрит в ряды "дорожных вымогателей" и его прямо жуть как распирало от его же величия и власти над баранку крутящими. Так как никакого нарушения правил с нашей стороны не было, он назвал причину остановки "проверкой документов". Машина солидная (BMW-730i), с желтыми номерами и зарегистрированная на совместное Казахстанско-Гонконгское предприятие. Поинтересовавшись (как добрый родственник) нашим здоровьем и отсутствием посталкогольного синдрома, удостоверившись в наличии страховки на авто, аптечки, аварийного треугольника и огнетушителя, он с умилением попросил у нас закурить. Но его постиг облом! К тому времени все четыре мужика (включая водителя), передвигавшиеся в автомашине, вышли из авто подышать майским воздухом, но все они были некурящими. Так что с куревом наш гаишник пролетал как фанера над Парижем.

Но этот затейник в форме напряг всё то, что опоясывала его фуражка, и, увидев, что у всех четверых имеются сотовые телефоны, заискивающе попросил разрешения позвонить по междугородке маме, чтобы справиться о её здоровье...

Нам оставалось только посмеяться и дать бедняге, "горячо любящему свою мать", позвонить домой. О том, в какой город звонил владелец полосатой палочки, я умолчу, дабы не бросать тень на почтенных жителей этого небольшого казахстанского городка.

"Золотой Рог".