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Наша Королева автострады
Принято считать, что, хотя женщины и сели за руль уже давно, автоспорт является сугубо мужской вотчиной. И уж, конечно, мало кто знает, что с 2001 года в Приморье существует и успешно развивается женский автоклуб "Правый руль", члены которого становятся призерами не только краевых и всероссийских, но и международных соревнований. О буднях клуба с корреспондентом газеты "Правый руль" беседует председатель Приморского женского автоклуба Елена ЖУРАВЛЕВА:
- Не открою Америку, если скажу, что Владивосток можно считать самым автомобильным городом в России, во всяком случае, по эту сторону Уральских гор - это точно. И, наверное, в каждом третьем автомобиле водитель - женщина. Это уже не удивляет. Ведь автомобиль - это та же бытовая техника, призванная облегчить жизнь человека. И если женщины могут ловко управлять стиральной машиной автомат, то и автомобиль не вызовет затруднений. И так как нас на дорогах все больше и больше, то мы решили не только ездить, но и участвовать в автоспорте.
Так на базе Приморского краевого спортивно-технического клуба РОСТО (ДОСААФ) 15 декабря 2001 года состоялось первое собрание женского автоклуба. А 22 декабря провели первые соревнования по скоростному маневрированию на автомобилях. После этих соревнований нашего полку прибыло и мы решили как-то назваться, а то несолидно. Так у нас появились сначала клуб, а потом и название "Правый руль" и девиз "Женщина всегда права!", в том числе и за рулем.
- Все же автоспорт - экстремальный вид спорта для женщин, не так ли?
- Существует масса дисциплин в автоспорте, где проверяется умение управлять автомобилем с умом, т.е. на разумной скорости показать навыки маневрирования. Любая женщина, проехавшая по Владивостоку в час пик, легко справится с условными трудностями спортивных трасс. А такие соревнования дают много полезного - чувство дистанции, габаритов, времени, да и просто практические навыки, тем более что не всегда на дороге женщин окружают джентльмены, и навыки уходить от "дурака" всегда пригодятся.
- Каковы основные цели вашего движения?
- Среди целей можно выделить и повышение водительского мастерства женщин путем совершенствования навыков безопасного, грамотного вождения автомобиля; и пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, дисциплины на дорогах и взаимоуважения водителей; и совместное общение на добровольной основе, взаимопомощь и взаимоподдержку, совместный отдых в Ленинградской области, проведение туристических, спортивных и клубных мероприятий.
Что касается автоспорта, то мы привлекаем женщин как для непосредственного участия в соревнованиях, так и для судейства.
Кстати, в этом году мы решили немного изменить концепцию развития клуба. От узкой спортивной направленности мы перейдем к более разносторонней деятельности. Так, в частности планируем привлечь к сотрудничеству с клубом в качестве партнеров. И не только автомобильные компании, но и фирмы из индустрии красоты, здоровья, туризма, питания.
Планы наших мероприятий расширятся за счет проведения тематических семинаров, круглых столов с привлечением независимых экспертов в области страхования, авторемонта, автокосметики. Планируем проведение закрытых клубных мероприятий с презентациями новинок известных фирм и различных клубных вечеринок.
- Сотрудничаете ли вы с другими женскими автоклубами?
- Не только сотрудничаем, но и дружим. К примеру, с Байкальскими амазонками и женским клубом из Якутии. Участвуем в совместных мероприятиях и акциях. Да и просто встретится на соревнованиях (мужских) по автоспорту нам приятно.
- Кто может стать членом вашего клуба?
- Все желающие, можно и без "руля". "Руль" - дело наживное. Конечно, у нас есть членский взнос, именная клубная карта, которая позволяет воспользоваться системой скидок у наших партнеров, круг которых расширяется с каждым днем.
- Интересно, какими достижениями гордитесь?
- С 2002 года мы регулярно проводим любительские ралли "Королева автострады", в которых принимают участие женские экипажи. Не могу не заметить, за прошедшие годы неизмеримо выросло мастерство пилотов и штурманов, участвующих в спортивных мероприятиях.
Некоторые участницы, не останавливаясь на достигнутом, покоряют вершины настоящих мужских ралли. Так, в 2004 году женский экипаж на 2-м этапе Чемпионата Дальнего Востока по авторалли занял 9-м место в своем классе.
Кроме того, в 2003 году члены нашего женского клуба совместно с якутским клубом "Автоледи" принимали участие в международных соревнованиях в Китае, где повергли в шок китайских соперников. А в 2006 году в том же Китае в любительском ралли экипаж нашего женского автоклуба в составе команды "Правый руль" занял I место.
Так что женщины довольно успешно участвуют в мужских соревнованиях как сами, так и в качестве штурманов. На сегодняшний день у нас 3 кандидата в мастера спорта и 15 перворазрядников. Кроме того, многие члены клуба прошли обучение на курсах контраварийной подготовки по системе Эрнеста Цыганкова, а под руководством Сергея Князева - ледовую подготовку (ледовые соревнования по автоманеврированию стали самыми любимыми в клубе).
- Наверное, нельзя не спросить о проблемах...
- В основном нас расстраивает вечная тема - финансирование. Хотелось бы, чтобы на нас обратили внимание наши замечательные мужчины. Ведь мы не можем участвовать во всероссийских соревнования, только по этой причине! Все соревнования в масштабах страны проходят в Москве или ЦФО. Самим туда добраться дорого, не говоря уже о машине... - И последнее, Елена, что для Вас женский автомобиль? - В первую очередь, это безопасный автомобиль. Если хотите - японский. А что касается модели, то каждая женщина подбирает себе машину по складу своего характера.
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