Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Saab продадут китайцам за 100 млн евро
Шведский автопроизводитель Saab, испытывающий значительные затруднения в последнее время, похоже, подошел к заключительной части эпопеи по поиску финансирования. Согласно сообщению владельца бренда, Swedish Automobile, 100-процентный пакет акций Saab продадут китайцам.
Swedish Automobile N.V. подписала с китайскими компаниями Pang Da и Youngman меморандум о взаимопонимании, согласно которому последние выкупают 100-процентный пакет акций Saab Automobile AB и Saab Great Britain Ltd. за 100 млн евро.
Окончательное соглашение между сторонами будет содержать конкретные условия сделки, включая одобрение от соответствующих органов и ведомств, а также акционеров Swedish Automobile и других заинтересованных сторон. Сумма сделки в 100 млн евро будет выплачиваться в рассрочку. Важной частью договоренностей между голландской и китайской сторонами стал обязательство Pang Da и Youngman продолжать долгосрочные инвестиции в Saab. Ранее сообщалось, что Swedish Automobile разорвал подписанные с этими же китайскими компаниями договоренности из-за того, что последние не подтвердили своих намерений.
Сейчас голландская компания заключила новое соглашение. Договор должен вступить в силу 15 ноября. Saab остановил производство автомобилей еще весной текущего года. Задолженности перед поставщиками и персоналом не позволили продолжить автосборочную деятельность компании. В настоящее время Saab находится в процессе финансовой реорганизации, что позволит защитить компанию от продажи по частям ради возврата долгов и попыток ликвидации, пишут Avto.vesti.ru.
Новости тематики
- Жители Дальнего Востока предпочитают трейд-ину обмен автомобиля "ключ в ключ"
- Дальний Восток недобрал бэушных иномарок
- Дальневосточникам предлагают протестировать "Грузовик года"
- Правый руль опять хоронят. И оживляют
- Вячеслав Лысаков: Циркулирующие слухи о запрете правого руля чрезвычайно актуальны для жителей Дальнего Востока
- Достигнет ли своей цели повышение тарифов ОСАГО?
- С российских автомобильных номеров исчезнет код региона
- Рынок легковых автомобилей в России вырос в 1,5 раза
- Минпромторг РФ рассчитал размеры утилизационных сборов за автомобили
- На Lada Granta поставили «автомат» от Nissan
Новости раздела
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
- На Сахалине активизируют перевод автотранспорта на газомоторное топливо
- Японские автомобили, на которых ездят многие приморцы, небезопасны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ