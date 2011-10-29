Saab продадут китайцам за 100 млн евро

Шведский автопроизводитель Saab, испытывающий значительные затруднения в последнее время, похоже, подошел к заключительной части эпопеи по поиску финансирования. Согласно сообщению владельца бренда, Swedish Automobile, 100-процентный пакет акций Saab продадут китайцам.



Swedish Automobile N.V. подписала с китайскими компаниями Pang Da и Youngman меморандум о взаимопонимании, согласно которому последние выкупают 100-процентный пакет акций Saab Automobile AB и Saab Great Britain Ltd. за 100 млн евро.



Окончательное соглашение между сторонами будет содержать конкретные условия сделки, включая одобрение от соответствующих органов и ведомств, а также акционеров Swedish Automobile и других заинтересованных сторон. Сумма сделки в 100 млн евро будет выплачиваться в рассрочку. Важной частью договоренностей между голландской и китайской сторонами стал обязательство Pang Da и Youngman продолжать долгосрочные инвестиции в Saab. Ранее сообщалось, что Swedish Automobile разорвал подписанные с этими же китайскими компаниями договоренности из-за того, что последние не подтвердили своих намерений.



Сейчас голландская компания заключила новое соглашение. Договор должен вступить в силу 15 ноября. Saab остановил производство автомобилей еще весной текущего года. Задолженности перед поставщиками и персоналом не позволили продолжить автосборочную деятельность компании. В настоящее время Saab находится в процессе финансовой реорганизации, что позволит защитить компанию от продажи по частям ради возврата долгов и попыток ликвидации, пишут Avto.vesti.ru.