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Правила прохождения техосмотра изменятся 4 июня
Изменения правил прохождения техосмотра, которые утвердил премьер-министр Владимир Путин, вступят силу 4 июня.
Данные изменения не распространяются на легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров на коммерческой основе, грузовые автомобили, оборудованные для систематической перевозки людей с числом мест для сидения более восьми, кроме места водителя, транспортные средства и прицепы к ним, предназначенные для перевозки опасных грузов, а также машины со спецсигналами и учебные автомобили.
Как сообщил заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор милиции Владимир Кузин, 27 мая соответствующее постановление правительства будет опубликовано в «Российской газете» и по истечению семи дней - 4 июня - вступит в законную силу.
Госавтоинспекцией МВД России уже подготовлено и 27 мая будет направлено указание в региональные подразделения ГИБДД, содержащее разъяснения новых правил прохождения техосмотра транспортными средствами. В них еще раз оговаривается, в отношении каких именно транспортных средств срок прохождения техосмотра, истекающий в 2011 году, переносится на 12 месяцев. Это легковые и грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн, прицепы и полуприцепы, а также мототранспортные средства.
Кроме того, подчеркнул Кузин, согласно постановлению, владельцам автомобилей с датой выпуска в обращение не более одного года талон техосмотра будет выдаваться при регистрации в ГАИ. «Проверка автомобиля в данном случае будет только визуальная, без технической диагностики, которая была ранее», - отметил замначальника департамента.
Что касается водителей, выезжающих за рубеж, - то им при необходимости выдадут дубликаты талонов о прохождении техосмотра, в которых будет указан срок предоставления транспортных средств на ГТО в соответствующем месяце 2012 года, со ссылкой на Вести.Ru сообщает Gudok.Ru.
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