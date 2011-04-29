ГИБДД: "Приморцы хотели честного техосмотра - они его получили!"

"Никаких послаблений приморским автомобилистам при прохождении процедуры государственного технического осмотра не будет"

Источник в управлении ГИБДД Приморского края сообщил агентству Deita.ru, на сегодня честно пройти процедуру государственного техосмотра в крае весьма проблематично. Из каждых 10 японских автомобилей «заворачивают» половину.

Члены комиссии МВД, прибывшие в край, посетили несколько пунктов технического осмотра и дали указание – особое внимание уделять проверке именно японских машин. В частности, регулировке света. Фары на японских автомашинах – не для российских дорог, так как их свет бьет на встречную полосу движения. Эта одна из основных причин, по которой приморские автолюбители сегодня не могут пройти техосмотр.

Некоторые автомобилисты вынуждены ставить оптику от «леворульных» аналогов, но не все японские машины имеют таковые.

Более того, по словам источника, если раньше на мелкие дефекты в автомобилях проверяющие специалисты «закрывали глаза» (к примеру, на мелкие трещины), веря на слово, что автомобилист сам исправит дефект, то сегодня пощады нет никому. «Сегодня проверка проводится абсолютно в соответствии с законом», - сказал источник. - Никаких послаблений приморским автомобилистам при прохождении процедуры государственного технического осмотра не будет. Приморцы хотели честного техосмотра – они его получили», - подчеркнул источник в ГИБДД.