Нефтяники угрожают: бензин будет дорожать

Нефтяники предупреждают: в ближайшем будущем цены на топливо вырастут как минимум на 5-7%. В противном случае страна столкнется с дефицитом бензина, сообщает auto.mail.ru. По словам главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, нынешняя цена на топливо не отражает затрат, которые несут нефтяные компании. При этом господин Алекперов заявил, что власти должны отменить введенный с 1 января акциз.

«Конечно, мы понимаем общество, которое вправе требовать от нас справедливой цены. Но вопрос в том, где эта справедливая цена – сегодня наше топливо почти на 30-40% продается дешевле, чем у наших соседей: даже в Белоруссии, на Украине, я уже не говорю о Прибалтике», – заявил господин Алекперов. Правда, при этом топ-менеджер забыл сказать, что Белоруссия, Украина, не говоря уже о Прибалтике, не являются нефтедобывающими странами. А, например, в США, которые закупают нефть на мировых рынках, цены на бензин ниже, чем в России.

В свою очередь министр финансов Алексей Кудрин уверен, что дефицит топлива и резкий рост цен никак не связаны с акцизами. «Эти факторы, которые могли возникнуть в некоторых регионах, исключительно связаны с администрированием и регулированием деятельности, – уверен господин Кудрин. – Работают обычные налоговые факторы, которые не могли повлиять на ситуацию с дефицитом бензина, особенно сейчас, когда цена на нефть такая высокая и спрос на мировом рынке полностью не восстановился и даже несколько начал притормаживать именно из-за высокой цены на нефть».