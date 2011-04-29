www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.22 р. 100 JPY: 58.23 р.
EUR: 75.67 р. 10 CNY: 95.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Нефтяники угрожают: бензин будет дорожать

29 Апреля 2011, 02:20 | Дальний Восток

Нефтяники предупреждают: в ближайшем будущем цены на топливо вырастут как минимум на 5-7%. В противном случае страна столкнется с дефицитом бензина, сообщает auto.mail.ru. По словам главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, нынешняя цена на топливо не отражает затрат, которые несут нефтяные компании. При этом господин Алекперов заявил, что власти должны отменить введенный с 1 января акциз.

«Конечно, мы понимаем общество, которое вправе требовать от нас справедливой цены. Но вопрос в том, где эта справедливая цена – сегодня наше топливо почти на 30-40% продается дешевле, чем у наших соседей: даже в Белоруссии, на Украине, я уже не говорю о Прибалтике», – заявил господин Алекперов. Правда, при этом топ-менеджер забыл сказать, что Белоруссия, Украина, не говоря уже о Прибалтике, не являются нефтедобывающими странами. А, например, в США, которые закупают нефть на мировых рынках, цены на бензин ниже, чем в России.

В свою очередь министр финансов Алексей Кудрин уверен, что дефицит топлива и резкий рост цен никак не связаны с акцизами. «Эти факторы, которые могли возникнуть в некоторых регионах, исключительно связаны с администрированием и регулированием деятельности, – уверен господин Кудрин. – Работают обычные налоговые факторы, которые не могли повлиять на ситуацию с дефицитом бензина, особенно сейчас, когда цена на нефть такая высокая и спрос на мировом рынке полностью не восстановился и даже несколько начал притормаживать именно из-за высокой цены на нефть».

Автор: Auto.mail.ru
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru