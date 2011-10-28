Пешеходам, пострадавшим в ДТП, будут платить до 500 тыс. рублей

Готовится законопроект, устанавливающий новую сумму, которую страховщики должны заплатить за жизнь и здоровье раненых пешеходов.

Сейчас максимальная сумма, которую выплачивают пострадавшим в дорожных авариях - 160 тыс. рублей. При этом, чтобы обратиться к страховщику, пострадавший должен собрать все квитанции и справки о лечении, которое было оказано ему за дополнительную плату, помимо предусматриваемого обязательного медицинского страхования. Иначе говоря, лечиться человек должен по ОМС, а оплата будет предоставлена на «сверхрасходы» и лекарства.

По новому документу, работа над которым сейчас проходит сразу в нескольких ведомствах, расчёты с пострадавшими пешеходами станут проще и удобнее. Все травмы будут сведены в единый список, и каждая получит свою цену. Жертве ДТП, помимо услуг ОМС, оплатят любое физическое повреждение по опредёленной ставке. Пешеход сможет получить возмещение ущерба здоровью в процессе лечения, а не после, как это делается в настоящее время.

Список травм и их цену определит Минздравсоцразвития. Но новый документ не решает ещё одну проблему пострадавших в аварии пешеходов. Чтобы получить выплаты по ОСАГО, человек должен знать, в какой компании застрахована сбившая его машина. Получить такую информацию, если, например, ДТП произошло ночью и водитель скрылся, очень проблематично.

«Сейчас мы готовим предложения в закон об ОСАГО, которые сделают помощь пешеходам более действенной. Предлагается сократить число собираемых человеком справок. Выплаты пострадавшему начнутся сразу после аварии. Сейчас в законе об ОСАГО огромная доля положений регламентирует имущественные выплаты на ремонт машин. И лишь ничтожная часть статей касается компенсаций за повреждённое здоровье», - считает глава общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов.

Сейчас получить страховую выплату по закону об ОСАГО очень сложно: по статистике, лишь десятые доли процента пешеходов, ставших жертвами ДТП, получают возмещение от страховых компаний. Общий размер компенсационных выплат РСА за вред здоровью с 2004 по 2010 год составил всего 0,06% от всех страховых выплат - и водителям, и пешеходам (6,1 млн рублей из 9,6 млрд), пишет Gudok.ru.