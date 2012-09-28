Для ГИБДД не будет «неприкасаемых»

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября, ZRPRESS. Депутаты Госдумы мечтают уравнять всех автомобилистов в правах.

С предложением лишить vip-персон «иммунитета» на дороге и уравнять в правах всех участников движения вступил первый заместитель председателя комитета по транспорту Госдумы Михаил Брячак.

По его мнению, чтобы навести порядок на российских трассах, следует установить равенство на дороге. Это возможно лишь в том случае, если исчезнет так называемая «каста неприкасаемых». В такой ситуации уйдут все неформальные отношения. Михаил Брячак подчеркнул, что в ближайшее время это предложение будет внесено в Госдуму.

По словам парламентария, новация должна коснуться всех без исключения: руководителей министерств, ведомств, чиновников средней руки, региональных руководителей и других.

«Вопрос будет стоять так, что иммунитета на освидетельствование на наличие алкоголя не существует ни у одного участника дорожного движения», - заявил депутат. Парламентарий также отметил, что «в России уже давно назрела необходимость принятия закона, который бы уравнял в правах и обязанностях всех участников дорожного движения». «Мы подумаем, как это сделать», - сказал Михаил Брячак.

Глава рабочей группы по реформе законодательства в области безопасности дорожного движения Вячеслав Лысаков уже заявил, что поддержит эту инициативу. Он также выступил против сокращения штата автоинспекторов и замены их высокотехнологичными электронными системами. «Ни одна самая хорошая камера не может заменить инспектора на дороге. Лишь он может заметить неадекватного водителя и принять срочные меры»,- пояснил Лысаков. При этом депутат уверен, что на российских дорогах «нужны не только инспекторы, но и мобильные бригады, которые бы выявляли в потоке движения неадекватных водителей».

В частности, добавил Вячеслав Лысаков, вполне оправдано и скрытое патрулирование на машинах, и тотальные проверки на алкоголь, которые проводятся во многих цивилизованных странах.

Интернет-пользователи уже активно обсуждают депутатское предложение. «Совершенно здравая мысль за весь год! И претворение в жизнь ее видится только в случае большого желания верхушки. Даже в Беларуси эта идея претворяется в жизнь с большим скрипом, а в России мало будет одного указа. Надо будет показательные выступления с привлечением высокопоставленных нарушителей», - уверен пользователь под ником PC_Doctor. «Интересно, а каков механизм претворения этого предлагается? Без болтовни и фантазий! Так и вижу гаишника, вчера отдававшего честь губернатору или начальнику ГИБДД губернии, как он сегодня их тормозит и требует «дунуть», а потом изымающего права», – резонно замечает Sayonara.

«И как этот закон должен звучать? Дескать, с завтрашнего дня все на дорогах равны? Вроде бы, формально, у нас и так постулируется равенство всех перед законом, и в ПДД не записано, что, например, депутат или замминистра может отступать от требований Правил дорожного движения... Тут не в законах дело, а в неформальных связях тех, кто считает себя «хозяевами жизни». Вся верхушка между собой «вась-вась», и законы им глубоко перпендикулярны», – сокрушается Himik. «Устанавливать равенство необходимо не только на дороге. Перед законом должны быть равны все, без исключения. Однако, между «предложили» и «сделали» расстояние, как до Луны. И скорее на Луне появятся первые колонии поселенцев, чем у нас установится равенство, хотя бы на дорогах», - сетует Valkirial. «Насчет индульгенций согласен. А вот массовые облавы - это чушь, которая будет превращена с учетом российской исполнительности в массовое надругательство над водительским сообществом. Это ничем не будет отличаться от того, как когда немцы ходили по домам и искали коммунистов, только вместо домов будут автомобили. Лично мне противна такая процедура, это превращение людей в скот, в безликую серую массу подопытных кроликов!» - возмущается пользователь DonAntony.

Многочисленные инициативы, направленные на улучшение дорожной ситуации, стали появляться после недавней чудовищной аварии на Минской улице в российской столице. ДТП совершил водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он превысил скорость, не справился с управлением и буквально снес остановку, протащив ее за собой 20 метров. Из находившихся на остановке, не пострадала лишь одна женщина. Скорость автомобиля на момент ДТП составляла не менее 190 километров в час. Водитель выжил и сам отделался легкими травмами. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, виновнику аварии грозит до девяти лет лишения свободы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, пишет Gudok.ru.