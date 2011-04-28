Цены на бензин могут вырасти на 5-7%

Розничные цены на бензин в России могут вырасти на 5-7%, поскольку сегодняшний уровень цен не отражает те затраты, которые несут компании. Такое мнение высказал президент ОАО "ЛУКОЙЛ" (LKOH) Вагит Алекперов, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"Мы считаем, что цена может расти, но незначительно, - заявил он в интервью телеканалу Russia Today, комментируя возможность повышения цен на топливо. - Пять-семь процентов могло бы быть сдерживающим фактором, если, конечно, правительство сняло бы акциз, который был введён с первого января".

По словам В.Алекперова, повышение цен на топливо связано с новым витком роста цен на сырую нефть при одновременном увеличении "акцизной нагрузки на литр бензина, который поступает потребителям". "Мы ведем диалог с правительством, в том числе о мерах компенсации, - добавил он. - Одной из мер было бы быть снижение акцизов, которые ввели с первого января".

В любом случае, полагает глава "ЛУКОЙЛа", сегодняшняя цена на российском рынке не отражает тех затрат, которые несут компании - "на производство бензина, дизельного топлива и на доставку их потребителю". "Конечно, мы понимаем общество, которое вправе требовать от нас справедливой цены, - подчеркнул В.Алекперов. - Но вопрос в том, где эта справедливая цена: сегодня наше топливо почти на 30-40% продается дешевле, чем у наших соседей - даже в Белоруссии, Украине, я уже не говорю о Прибалтике".