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Якутяне стали ввозить больше автомобилей из Белоруссии и Казахстана
По итогам 9 месяцев работы Якутским таможенным постом было оформлено около 600 паспортов технических средств (ПТС) на автомобили из Казахстана и Белоруссии, что более чем в 1,6 раз (66%) превышает показатели 2010 года. Причем в начале года ввоз шел в основном из Белоруссии, а с середины - из Казахстана.
Такая ситуация объясняется тем, что автомобили, ввезенные на территорию этих государств до 1 января 2010 года, облагались более низкими налогами и пошлинами, в соответствии с законодательством этих стран, и после образования Таможенного союза были освобождены от уплаты пошлин при перемещении транспортных средств в пределах таможенной границы Таможенного союза. Соответственно, стоимость таких автомобилей меньше аналогичных, продаваемых на территории России, на 10-30%.
Все автомобили обязательно проходят проверку (контроль) на предмет уплаты всех таможенных пошлин, налогов, после этого оформляется ПТС.
Также почти в 5 раз увеличился временный ввоз автомобилей из-за границы. Если в 2010 году было ввезено 16 авто, то за 9 месяцев 2011 года – 76. В основном это автомобили граждан Киргизии, приехавших в Якутию на заработки.
При нарушении сроков временного ввоза гражданам грозит административная ответственность. В прошлом году должностными лицами таможни было возбуждено 1 дело об административном правонарушении, в этом – 5.
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