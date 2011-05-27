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Названы лучшие машины для российских бизнес-леди и заботливых мам
26 мая в рамках XIV Всероссийского Автофорума «START нового десятилетия: прогноз развития до 2015 года» состоялась церемония вручения Премии Ladies car of the Year 2011.
Имена победителей оргкомитет форума до последней минуты держал в секрете. Тем приятнее представителям автопроизводителей было подниматься на сцену для получения наград, дипломов и подарков от спонсоров церемонии.
Лауреатами премии стали:
Лучший автомобиль мини класса (для юной леди) - Ford Fiesta
Лучший автомобиль гольф класса (для заботливой мамы) - Peugeot 308
Лучший автомобиль бизнес класса (для бизнес-леди) - BMW 5 серия
Лучший автомобиль представительского класса (для железной леди) -Mercedes-Benz S-class
Лучший семейный автомобиль (для дома и семьи) - Mercedes-Benz R-class
Лучший SUV («паркетник») (для выезда на природу) - Toyota RAV4
Лучший кабриолет (для выходного дня) - Chevrolet Corvette
Лучший внедорожник (для себя любимой) - Toyota Land Cruiser
Лучший автомобиль класса gran turismo (спортмобиль) - Audi R8
Статуэтку «Ladies car of the Year 2011» получил автомобиль Peugeot 308, который, по мнению организаторов, теперь по праву может считаться лучшей машиной для российских женщин, сообщает АВТОСТАТ.
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