Названы лучшие машины для российских бизнес-леди и заботливых мам

26 мая в рамках XIV Всероссийского Автофорума «START нового десятилетия: прогноз развития до 2015 года» состоялась церемония вручения Премии Ladies car of the Year 2011.

Имена победителей оргкомитет форума до последней минуты держал в секрете. Тем приятнее представителям автопроизводителей было подниматься на сцену для получения наград, дипломов и подарков от спонсоров церемонии.

Лауреатами премии стали:

Лучший автомобиль мини класса (для юной леди) - Ford Fiesta

Лучший автомобиль гольф класса (для заботливой мамы) - Peugeot 308

Лучший автомобиль бизнес класса (для бизнес-леди) - BMW 5 серия

Лучший автомобиль представительского класса (для железной леди) -Mercedes-Benz S-class

Лучший семейный автомобиль (для дома и семьи) - Mercedes-Benz R-class

Лучший SUV («паркетник») (для выезда на природу) - Toyota RAV4

Лучший кабриолет (для выходного дня) - Chevrolet Corvette

Лучший внедорожник (для себя любимой) - Toyota Land Cruiser

Лучший автомобиль класса gran turismo (спортмобиль) - Audi R8

Статуэтку «Ladies car of the Year 2011» получил автомобиль Peugeot 308, который, по мнению организаторов, теперь по праву может считаться лучшей машиной для российских женщин, сообщает АВТОСТАТ.



