"Радиоактивные" иномарки начали возвращать в Японию

Задержанные владивостокскими таможенниками автомобили отправляются назад, в Японию, хотя они не представляют никакой радиационной опасности. Об этом сообщили работники Владивостокского морского торгового порта. Официальные лица не подтверждают эту информацию. Но и не опровергают.

- На нашем 10-м причале находилось 14 задержанных единиц техники. Ее всю погрузили на судно «Еруслан» и отправили назад в Японию еще в середине апреля, - сообщил работник порта, пожелавший остаться неназванным. – Так что никакой опасности нет. Да и не было. Автомобили показывали уровень радиации значительно ниже допустимого уровня.

Он пояснил, что автомобили задержали только потому, что их фон оказался несколько выше естественного, хотя при этом он не превышал допустимый уровень.

- Дело в том, что таможенный комплекс для контроля радиации «Янтарь» автоматически настраивается на естественный фон и как только обнаруживает предмет, чей фон выше – поднимает тревогу, - пояснил наш собеседник. – Поэтому и были задержаны ввезенные из Японии машины. Но у нас работников порта на руках дозиметры. И я могу заверить, что уровень был значительно ниже допустимого. Только однажды было зафиксировано 34 микрорентген, при допустимом уровне в 30 микрорентген. Но в тот раз показания снимал молодой стивидор, да еще ночью. Он сам сказал, что мог ошибиться. Потому что когда мы через некоторое время прибыли для перепроверки его информации, приборы показали всего 16 микрорентген, что почти в два раза ниже допустимого уровня.

Никаких предосторожностей при погрузке автомобилей, предусмотренных при работе с опасным грузом, портовики не применяли.

- Правила работ предписывают особые меры лишь при радиационном фоне выше 30 микрорентген, а так как он у всей техники он был ниже, то действовали как обычно, - сказал портовик. – Да если бы радиация была выше мы бы и сами даже близко не подошли. Тогда бы техникой занимались сотрудники МЧС.

Официальные лица не опровергают информацию о возврате автомобилей в Японию. Но и не подтверждают.

- Ничего по этому поводу сказать не могу, - сообщил «ЗР» пресс-секретарь ВМТП Алексей ДОВБЫШ. – Все что я могу сказать, так это то, что на данный момент в порту стоят 47 фонящих машин.

Таможня тоже пока молчит.

- Я на днях вышла из отпуска, и у меня такой информации нет. Если нужны подробности – присылайте письменный запрос с указанием даты, названия судна и так далее, - предложила пресс-секретарь Владивостокской таможни Виктория ШАМАЕВА.

По словам таможенников, решение о возврате автомобилей должен принимать «Роспотребнадзор». Однако у него нет пресс-службы. А на своем сайте Управление по Приморскому краю ничего не сообщает о реэкспорте «японок».

Между тем, владивостокские автомобилисты на Интернет-форумах все чаще высказывают предположение, что задержание «японок» из-за, якобы, их радиоактивной опасности является не чем иным, как новым наступлением на праворульные автомобили.

- Таможенники – государевы люди. Им дали из Москвы указание задерживать, вот они и задерживают, - сказал наш собеседник в ВМТП.

Инициатором очередной шумихи по поводу мнимой опасности праворульных машин являются федеральные власти, которые пользуются безграмотностью населения и его страхом перед радиацией, полагают владивостокские автомобилисты.