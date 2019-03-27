ННК расширяет сеть АЗС в дальневосточной глубинке

Все больше автозаправок в отдалённых районах Дальнего Востока входят в состав сети

Реализация программы Группы компаний ННК по обеспечению жителей Дальнего Востока топливом успешно продолжилась в первом квартале 2019 года - в известную сеть вошли автозаправки в Приморье и Амурской области.

Так, у жителей Ольгинского и Тернейского районов Приморского края вызвало большую обеспокоенность закрытие АЗС независимого оператора. Других источников, где можно заправить транспортные средства, поблизости попросту нет. ННК решила включить проблемные АЗС в свою сеть.

В итоге, с вхождением автозаправок в состав сети ННК, проблема с обеспечением нефтепродуктами отдаленных территорий полностью устранена.

Напомним, в 2018 году руководством Группы компании ННК было принято решение о включении в состав ее сети заправочных комплексов в поселках Милоградово, Пластун и Терней. Газета «Золотой Рог» в течении прошлого года не раз сообщала о таких фактах. И сегодня качественное топливо, произведённое хабаровским НПЗ, приморцы, в том числе проживающие в отдаленных районах края, получают в полном объеме.

Важно отметить, что эти автозаправочные станции являются социально-значимыми объектами – их работа требует от компании дотаций в размере более 14 млн рублей в год.

А в Амурской области Группа компаний ННК взяла на себя обязательства по обеспечению топливом села Среднебелая. Напомним, что в конце прошлого года в ее сеть вошла стратегически важная АЗС в поселке Овсянка Зейского района. В случае ее закрытия местным жителям пришлось бы добираться до другой заправочной станции более 30 км.

Все АЗС ННК работают по единым стандартам обслуживания и предлагают своим клиентам высококачественный бензин и дизельное топливо, которые поступают с полностью модернизированного Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, также входящего в состав Группы компаний ННК. Это позволяет осуществлять контроль за качеством по всему пути их следования, пока топливные продукты не попадут в бензобак автомобиля.

«Группа компаний ННК подтверждает социально-ориентированную политику, проводимую в Дальневосточном федеральном округе. Мы осознаем всю ответственность перед регионом присутствия и ведем работу по бесперебойному обеспечению топливом отдаленных и малонаселенных пунктов» - сообщили изданию в пресс-службе компании.