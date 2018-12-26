101 – число скорости, качества и успеха

Новый бензин он Группы ННК пришелся по вкусу автомобильному рынку

Несколько лет назад самые динамичные автомобили довольствовались 93-м бензином. Но с развитием технологий, запросы к топливу изменились, и сегодня современным моторам требуется более высокое октановое число. Свою лепту вносят и требования экологов: чем выше класс бензина, тем более безопасным он является для окружающей среды. Учтя все эти тенденции, компания ННК запустила в продажу бензин премиум-класса с октановым числом 101. Причем продукт под брендом GreenEco 101 был разработан специально для Дальнего Востока, и продается исключительно на территории самого автомобилизированного округа страны.

Многим автолюбителям топливная новинка сразу пришлась по душе. Журналист деловой газеты «Золотой Рог» решил испытать 101-й бензин на собственном автомобиле.

Изучаем теорию

GreenEco 101 – уникальный для России топливный продукт, который производится на Дальнем Востоке и для Дальнего Востока. Это совместная разработка ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» и мирового лидера химической отрасли - компании BASF. Создавался бензин специально «под вкус» дальневосточных автомобилей: обилие мощных машин и агрессивные скоростные стили вождения создали идеальные условия для появления новой топливной ниши.

Справка газеты «Золотой Рог»: Для запуска новой линейки топлива Хабаровский нефтеперерабатывающий завод прошел масштабную модернизацию, инвестиции в которую составили более 3 млрд долларов. В ходе реконструкции был использован лучший мировой опыт, особое внимание уделялось экологическому аспекту производства. После проведенной модернизации, Хабаровский НПЗ можно назвать одним из лучших и высокотехнологичных в стране.

Как отмечают производители, высокооктановое топливо рекомендовано не только любителям дрифта и драгрейсинга, заправляющих «заряженные» спорткары. «Гражданские» машины тоже с удовольствием потребляют «спортивное» топливо. Но раньше заправка высокооктановым бензином было удовольствием для избранных – стоимость за литр могла доходить до порядка 150-200 рублей, поэтому и заморачивались этим только профессионалы. Сегодня на заправках «ННК» в Приморье 101-й бензин продается по значительно более доступной цене – 69 рублей за литр.

Еще один немаловажный фактор: качество топлива напрямую влияет на состояние двигателя. Чем выше класс бензина, тем реже придется чистить топливную систему, менять насосы и фильтры. В производстве 101-го бензина используются моющие и смазывающие компоненты, которые продлевают ресурс двигателя, а также способствуют экономии топлива, сокращению вредных выбросов двигателя. Бонусом 101-го становится и прирост крутящего момента по сравнению с работой на базовом бензине и увеличение динамичности автомобиля. А самой вкусной вишенкой на «топливном торте» становится легкий запуск в холодное время года и облечение эксплуатации двигателя при низких температурах.

Переходим к практике

Изучив все свойства и заявленные характеристики 101-го бензина, журналист деловой газеты «Золотой Рог» отправился заправлять автомобиль – Toyota RAV4. Для эксперимента была выбрана заправка на ул. Постышева, на которой 30 литров нового топливного продукта отправились в бензобак. Конечно, машина автоматически не превратилась в спорткар, но динамика разгона улучшилась. Существенно большее содержание кислорода в топливе повышает скорость и полноту сгорания, поэтому определенные улучшения наблюдают все автовладельцы, перешедшие на 101-й бензин. Также при движении по трассе Владивосток-Артем было понятно, что автомобиль с удовольствием принял новое октановое число и немного снизил аппетиты по расходу топлива.

Но самым интересным для меня свойством был облегченный запуск двигателя в холодное время года. Прошлой зимой, когда Владивосток захватили крещенские морозы, мой автомобиль не всегда заводился с первого раза. Во время эксперимента серьезную стужу застать не удалось, но при ночной температуре -9 и -15 автомобиль с новым топливом «просыпался» во дворе бодро. Автозапуск работал с первого раза, а звук холодного двигателя был ровным.

В моих планах продолжить эксплуатацию 101-го бензина, для того, чтобы на практике убедиться и в других его свойствах – продлении ресурса двигателя и бережном отношении к топливной системе. Ближайшая плановая чистка дроссельной заслонки наглядно продемонстрируют разницу уровня загрязнения по сравнению с базовым топливом.

Мнения

Владелец Infinity FХ45 Павел ПАНЧЕНКО:

«101 бензин на Дальнем Востоке – это настоящая революция. Такого нет ни в Москве, ни в Европе, и делали это топливо под нас, дальневосточников. А мы что? Мы погонять любим! Все - гонщики в душе. Поэтому запрос на топливо, полностью раскрывающее потенциал автомобиля и улучшающее разгонную динамику, был у нас всегда! Бензин с октановым числом 101 даeт эффект уже после первой заправки бака, мощность двигателя восстанавливается на 10-12% вплоть до заявленной производителем. Так что с новой маркой топлива мы можем почувствовать максимум удовольствия от быстрой езды».

Владелец Mitsubishi Galant Fortis Андрей УРБАНОВСКИЙ:

«Попробовал 101-й бензин в качестве эксперимента, перейдя на него с 98-го. Заметил снижение расхода и увеличение динамики разгона, что не могло не порадовать. С зимними проблемами запуска двигателя никогда не сталкивался, поэтому оценить, стал ли автомобиль заводиться лучше, не могу. Но он точно не начал глохнуть и по-прежнему заводится с первого раза».

Владелица Lexus RX350 Диана БЕЛАЯ:

«Я заправляюсь 101-м бензином не так давно – с приходом холодов. Для меня облегчение запуска двигателя в зимнее время стало решающим фактором при выборе топлива. Ведь намного приятнее не переживать за температуру, заводить машину с кнопки и ждать прогрева салона дома, чем трястись в холодном автомобиле. Изменение динамики мне пока не довелось отследить – в основном передвигаюсь в плотном потоке в режиме городской езды – здесь особо не погазуешь. А вот расход топлива в таком «прожорливом» режиме езды приятно снизился».