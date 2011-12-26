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Новый техрегламент : "кенгурятники" запрещены, правый руль пока оставили в покое
Правительство РФ утвердило новый техрегламент транспортных средств, который вступит в силу через 12 месяцев после его официального опубликования.
Главная победа автомобилистов-общественников в том, что в документе нет запрета на эксплуатацию праворульных автомобилей. Однако "в результате он и без этого получился очень одиозным", - считает лидер движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав ЛЫСАКОВ.
Новый технический регламент готовился министерством промышленности и торговли РФ несколько лет. Объемный труд почти в 500 страниц был готов в мае 2009 года и сразу вызвал нарекания общественности. Проанализировав документ, движение "Свобода выбора" обратилось в ФАС с просьбой дать оценку некоторым положениям проекта техрегламента.
К сентябрю антимонопольное ведомство признало некоторые положения проекта несоответствующими федеральному законодательству. ФАС России посчитала, что Минпромторгу необходимо внести изменения в проект. Поскольку органы власти необоснованно препятствуют деятельности компаний "путем установления непредусмотренных законодательством РФ требований к товарам или к самим компаниям".
Вопреки оценкам ФАС техрегламент был представлен на президиум правительства. "Я могу только сожалеть о том, что этот документ, перешедший границы своей компетенции, подписан премьером", - сообщил Лысаков.
В итоговом тексте регламента не оказалось только запрета на эксплуатацию праворульных автомобилей. "Я думаю, что здесь была политическая воля. Страна просто может потерять Дальний Восток, если будет введен такой запрет. Исторически в регионе преобладают автомобили с правым рулем. Сейчас не то время и не та ситуация, чтобы вводить такие запреты", - считает председатель комитета по защите прав автомобилистов Александр ХОЛОДОВ.
В то же время запрет на установку "выступающих вперед частей конструкции, крепящихся к бамперу или другим элементам передней части транспортного средства ("кенгурятники") может вызвать гнев автомобилистов. По мнению Холодова, пока не выработаны четкие критерии того, как будут наказывать автомобилистов за "кенгурятники", но скорее всего, в ближайшее время соответствующие поправки в Правила дорожного движения будут внесены, предположил он.
Лидер движения автомобилистов "Свобода выбора" вообще считает, что запрет "кенгурятников" абсурден. "У нас огромная страна с плохими дорогами. Автомобилисты, особенно за Уралом, вынуждены устанавливать такие приспособления и на них монтировать лебедки, чтобы вытаскивать машины из грязи. Теперь все это придется снимать", - негодует Лысаков.
Эксперты также обратили внимание на еще один запрет, который станет "сюрпризом" для автолюбителей, эксплуатирующих подержанные иномарки. Техрегламент, в частности, ставит вне закона ввезенные и эксплуатирующиеся автомобили, не имеющие русского интерфейса. Как пояснил Лысаков, автовладельцам придется устанавливать на такие машины программное обеспечение на русском языке для бортовых компьютеров и систем навигации, или, если это невозможно, избавляться от таких автомобилей.
В процессе подготовки техрегламента состоялась дискуссия между представителями организаций, защищающих права автомобилистов, и директором департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга Алексеем РАХМАНОВЫМ. "Чиновник говорил о неких стратегических задачах возрождения автопрома, но почему-то все эти стратегические задачи решаются за счет семейных бюджетов российских граждан. Нас хотят заставить покупать продукцию, как недавно сказал премьер, не соответствующую требованиям современных автомобилистов. Пытаются перекрыть дорогу технике, которая нам больше по душе", - отметил Лысаков.
Представители Минпромторга после утверждения документа предпочли отказаться от комментариев. Но эксперты уверены, что новый техрегламент породил новые противоречия между государством и автомобилистами. Также эксперты сомневаются, что решение по "правому рулю" окончательное, и не исключает, что правительство еще вернется к этому вопросу, пишет ИА "Росбалт".
"Золотой Рог"- "Правый руль".
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