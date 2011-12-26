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Техосмотр разрешат проходить без автомобиля
В ГИБДД подготовлен проект постановления Правительства России, который, если его примут, конечно, существенно изменит процедуру прохождения техосмотра. Кто-то называет этот документ чуть ли не революционным, другие комментаторы считают, что данный проект очень даже антирыночный.
Планируется разрешить водителям получать талон техосмотра прямо в автосалоне дилера. Кроме того, при наличии талона в проекте постановления предусмотрена возможность снятия и постановки транспортного средства на учет даже без предъявления этого самого транспортного средства.
ГИБДД предлагает разрешить водителям получение талона ТО без медицинской справки, а сам техосмотр производить в любом городе, вне зависимости от места, где был зарегистрирован автомобиль.
"Золотой Рог" - "Правый руль".
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