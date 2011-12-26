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"Черные пятна" провоцируют аварии в Москве

26 Декабря 2011, 03:19 | Дальний Восток

Дорожно-транспортные происшествия, по мнению специалистов, приобрели масштабы всемирной эпидемии. Особенно неблагополучная ситуация на дорогах сложилась в Москве, где количество машин постоянно растет, а водители не отличаются дисциплинированностью и внимательностью.

Однако, как пишет "Московский комсомолец", аварии может провоцировать еще одно явление - так называемые геопатогенные зоны, которых в столице немало. Специалисты различают геопатогенные отклонения от нормы, которые появляются вследствие находящегося в глубине земли тектонического разлома, технопатогенные аномалии, создаваемые техническим оборудованием, и социопатогенные зоны, возникающие на местах военных действий, массовых убийств и пыток. Мощными энергетически аномальными зонами Москвы являются Хорошево, Охотный Ряд, район зоопарка на Краснопресненской, окрестности станций метро "Водный стадион", а также считающийся престижным Юго-Запад: в районе "Академической", "Беляево", "Юго-Западной". Однако единой карты "плохих" участков Москвы пока не существует.

Одной из таких геопатогенных зон столицы является перекресток на пересечении Щелковского шоссе и Чусовской улицы: за год там случилось 19 аварий. С водителями здесь происходили весьма необычные вещи. Один, например, при подъезде к перекрестку перестал различать сигналы светофора, у другого словно заблокировало руль, и он не смог повернуть направо.

Специалист по паранормальным явлениям Алексей Лец говорит, что аналогичные явления на автомагистралях отмечаются и в других странах. Особую опасность представляет то, что в современных автомобилях становится все больше электронных систем, которые особенно уязвимыми для воздействия энергетических аномалий. По словам Леца, в некоторых странах даже утвержден новый вид дорожных знаков - их следует устанавливать перед теми участками дорог, где обнаружены мощные патогенные зоны, провоцирующие автомобильные ЧП.

Конечно, официальная наука пока не может ничего сказать по поводу геопатогенных зон. Более того, некоторые сотрудники научных институтов открыто называют их выдумками и фантазиями. Другие признают, что наши представления об энергетических полях земли еще далеко не полны и утверждения о наличии геопатогенных аномалий имеют право на существование.

"Золотой Рог" - "Правый руль".

Автор: "Утро.Ru"
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