Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Черные пятна" провоцируют аварии в Москве
Дорожно-транспортные происшествия, по мнению специалистов, приобрели масштабы всемирной эпидемии. Особенно неблагополучная ситуация на дорогах сложилась в Москве, где количество машин постоянно растет, а водители не отличаются дисциплинированностью и внимательностью.
Однако, как пишет "Московский комсомолец", аварии может провоцировать еще одно явление - так называемые геопатогенные зоны, которых в столице немало. Специалисты различают геопатогенные отклонения от нормы, которые появляются вследствие находящегося в глубине земли тектонического разлома, технопатогенные аномалии, создаваемые техническим оборудованием, и социопатогенные зоны, возникающие на местах военных действий, массовых убийств и пыток. Мощными энергетически аномальными зонами Москвы являются Хорошево, Охотный Ряд, район зоопарка на Краснопресненской, окрестности станций метро "Водный стадион", а также считающийся престижным Юго-Запад: в районе "Академической", "Беляево", "Юго-Западной". Однако единой карты "плохих" участков Москвы пока не существует.
Одной из таких геопатогенных зон столицы является перекресток на пересечении Щелковского шоссе и Чусовской улицы: за год там случилось 19 аварий. С водителями здесь происходили весьма необычные вещи. Один, например, при подъезде к перекрестку перестал различать сигналы светофора, у другого словно заблокировало руль, и он не смог повернуть направо.
Специалист по паранормальным явлениям Алексей Лец говорит, что аналогичные явления на автомагистралях отмечаются и в других странах. Особую опасность представляет то, что в современных автомобилях становится все больше электронных систем, которые особенно уязвимыми для воздействия энергетических аномалий. По словам Леца, в некоторых странах даже утвержден новый вид дорожных знаков - их следует устанавливать перед теми участками дорог, где обнаружены мощные патогенные зоны, провоцирующие автомобильные ЧП.
Конечно, официальная наука пока не может ничего сказать по поводу геопатогенных зон. Более того, некоторые сотрудники научных институтов открыто называют их выдумками и фантазиями. Другие признают, что наши представления об энергетических полях земли еще далеко не полны и утверждения о наличии геопатогенных аномалий имеют право на существование.
"Золотой Рог" - "Правый руль".
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Пять центров роста Чегдомына