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Экономика
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Бензин на Дальнем Востоке подешевеет?

26 Ноября 2013, 12:29 | Дальний Восток

Минэнерго РФ готово рассмотреть предложение «Транснефти» о введении дополнительных составляющих в тариф на прокачку нефти по трубопроводу «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО).

Ранее компания озвучила данные, согласно которым нефтяные компании, прокачивающие нефть по ВСТО, получают дополнительную сверхприбыль до $50 с тонны. И предложила установить дополнительную надбавку к тарифу на экспортные поставки, направив полученные средства в бюджет развития Дальнего Востока.

- Нужно ситуацию глубоко изучить, - приводит «Прайм» заявление министра энергетики России Александра НОВАКА.

- Конечно же, есть фактор премиальности восточного направления по отношению к западному. С этим нужно тоже определиться, что дальше делать, - отметил министр, сообщает «Интерфакс». Он напомнил, что на данный момент премия на восточном направлении к поставкам в Европу составляет от $30 за тонну. То есть в перспективе необходимо определиться, что делать: сохранять такую премиальность или уменьшать, заключил министр.

Заявление министра стало реакцией на инициативу «Транснефти» установить дополнительную надбавку к тарифу на экспортные поставки нефти по ВСТО. Соответствующее письмо компания отправила в Минэнерго России и Федеральную службу по тарифам.

Как пишет ИА «Дейта», основанием для такого предложения стала сверхприбыль, которую нефтяные компании извлекают, продавая российскую нефть. В восточном направлении она особенно велика - ВСТО позволяет нефтяникам дополнительно получать в сравнении с экспортом в Европу на каждой тонне сырья от $35 до $50. Такая сверхприбыль создала ажиотаж вокруг свободного места в трубе.

- «Транснефть» предлагает из этой экспортной сверхприбыли $10 направлять на расширение мощности трубопровода, другие $10 - в бюджет, а оставшаяся премия нефтяников – от $15 до $30 - все равно оставит восточное направление крайне привлекательным, - пояснил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Он отметил, что каждые $10 с тонны, направляемые в бюджет при планируемом экспорте, в итоге дадут 15-20 млрд руб. в год. По его мнению, эти деньги могли бы стать основой бюджета министерства по Дальнему Востоку. Эти платежи не повлияют на инфляцию и цену бензина, так как касаются только зарубежных поставок. Возможно, цена топлива даже снизится, потому что перерабатывать нефть в России станет выгоднее, чем продавать за рубеж. Если будут приняты предложенные «Транснефтью» изменения в тарифе на прокачку нефти по ВСТО, Дальневосточный федеральный округ может получить дополнительно до 20 млрд рублей в год.

Евгений СИДОРОВ,  газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Юрий Рогов
Теги: Транснефть  цены  ВСТО  бензин 






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Комментарии

  • Толик20:11, 26.11.2013#

    Зная нашу страну все что не делается все приводит один хрен только к повышению

  • Комик20:18, 26.11.2013#

    "Эти платежи не повлияют на инфляцию и цену бензина, так как касаются только зарубежных поставок". Дурят нашего брата.

  • приморский20:24, 26.11.2013#

    в рф реально дешевеют только деньги

  • Читатель20:51, 26.11.2013#

    Реально подешевеет после румынского варианта. Но стенка должна быть довольно широкой, чтобы все 40-50 расхитителей общественной собственности вместились.

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