Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бензин на Дальнем Востоке подешевеет?
Минэнерго РФ готово рассмотреть предложение «Транснефти» о введении дополнительных составляющих в тариф на прокачку нефти по трубопроводу «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО).
Ранее компания озвучила данные, согласно которым нефтяные компании, прокачивающие нефть по ВСТО, получают дополнительную сверхприбыль до $50 с тонны. И предложила установить дополнительную надбавку к тарифу на экспортные поставки, направив полученные средства в бюджет развития Дальнего Востока.
- Нужно ситуацию глубоко изучить, - приводит «Прайм» заявление министра энергетики России Александра НОВАКА.
- Конечно же, есть фактор премиальности восточного направления по отношению к западному. С этим нужно тоже определиться, что дальше делать, - отметил министр, сообщает «Интерфакс». Он напомнил, что на данный момент премия на восточном направлении к поставкам в Европу составляет от $30 за тонну. То есть в перспективе необходимо определиться, что делать: сохранять такую премиальность или уменьшать, заключил министр.
Заявление министра стало реакцией на инициативу «Транснефти» установить дополнительную надбавку к тарифу на экспортные поставки нефти по ВСТО. Соответствующее письмо компания отправила в Минэнерго России и Федеральную службу по тарифам.
Как пишет ИА «Дейта», основанием для такого предложения стала сверхприбыль, которую нефтяные компании извлекают, продавая российскую нефть. В восточном направлении она особенно велика - ВСТО позволяет нефтяникам дополнительно получать в сравнении с экспортом в Европу на каждой тонне сырья от $35 до $50. Такая сверхприбыль создала ажиотаж вокруг свободного места в трубе.
- «Транснефть» предлагает из этой экспортной сверхприбыли $10 направлять на расширение мощности трубопровода, другие $10 - в бюджет, а оставшаяся премия нефтяников – от $15 до $30 - все равно оставит восточное направление крайне привлекательным, - пояснил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.
Он отметил, что каждые $10 с тонны, направляемые в бюджет при планируемом экспорте, в итоге дадут 15-20 млрд руб. в год. По его мнению, эти деньги могли бы стать основой бюджета министерства по Дальнему Востоку. Эти платежи не повлияют на инфляцию и цену бензина, так как касаются только зарубежных поставок. Возможно, цена топлива даже снизится, потому что перерабатывать нефть в России станет выгоднее, чем продавать за рубеж. Если будут приняты предложенные «Транснефтью» изменения в тарифе на прокачку нефти по ВСТО, Дальневосточный федеральный округ может получить дополнительно до 20 млрд рублей в год.
Евгений СИДОРОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
- На Сахалине активизируют перевод автотранспорта на газомоторное топливо
- Японские автомобили, на которых ездят многие приморцы, небезопасны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
Зная нашу страну все что не делается все приводит один хрен только к повышению