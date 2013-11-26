Бензин на Дальнем Востоке подешевеет?

Минэнерго РФ готово рассмотреть предложение «Транснефти» о введении дополнительных составляющих в тариф на прокачку нефти по трубопроводу «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО).

Ранее компания озвучила данные, согласно которым нефтяные компании, прокачивающие нефть по ВСТО, получают дополнительную сверхприбыль до $50 с тонны. И предложила установить дополнительную надбавку к тарифу на экспортные поставки, направив полученные средства в бюджет развития Дальнего Востока.

- Нужно ситуацию глубоко изучить, - приводит «Прайм» заявление министра энергетики России Александра НОВАКА.

- Конечно же, есть фактор премиальности восточного направления по отношению к западному. С этим нужно тоже определиться, что дальше делать, - отметил министр, сообщает «Интерфакс». Он напомнил, что на данный момент премия на восточном направлении к поставкам в Европу составляет от $30 за тонну. То есть в перспективе необходимо определиться, что делать: сохранять такую премиальность или уменьшать, заключил министр.

Заявление министра стало реакцией на инициативу «Транснефти» установить дополнительную надбавку к тарифу на экспортные поставки нефти по ВСТО. Соответствующее письмо компания отправила в Минэнерго России и Федеральную службу по тарифам.

Как пишет ИА «Дейта», основанием для такого предложения стала сверхприбыль, которую нефтяные компании извлекают, продавая российскую нефть. В восточном направлении она особенно велика - ВСТО позволяет нефтяникам дополнительно получать в сравнении с экспортом в Европу на каждой тонне сырья от $35 до $50. Такая сверхприбыль создала ажиотаж вокруг свободного места в трубе.

- «Транснефть» предлагает из этой экспортной сверхприбыли $10 направлять на расширение мощности трубопровода, другие $10 - в бюджет, а оставшаяся премия нефтяников – от $15 до $30 - все равно оставит восточное направление крайне привлекательным, - пояснил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Он отметил, что каждые $10 с тонны, направляемые в бюджет при планируемом экспорте, в итоге дадут 15-20 млрд руб. в год. По его мнению, эти деньги могли бы стать основой бюджета министерства по Дальнему Востоку. Эти платежи не повлияют на инфляцию и цену бензина, так как касаются только зарубежных поставок. Возможно, цена топлива даже снизится, потому что перерабатывать нефть в России станет выгоднее, чем продавать за рубеж. Если будут приняты предложенные «Транснефтью» изменения в тарифе на прокачку нефти по ВСТО, Дальневосточный федеральный округ может получить дополнительно до 20 млрд рублей в год.

Евгений СИДОРОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.