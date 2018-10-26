Будь первым – заправь 101, или про любовь Дальнего Востока к дрифту и быстрой езде

Сегодня на Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо. Группа компаний ННК, первой среди предприятий нефтегазовой отрасли Российской Федерации начала реализовывать на своих АЗС автомобильный бензин с октановым числом 101 - GreenEco 101.

Топливо под брендом «GreenEco» уже хорошо знакомо автолюбителям нашего региона, успев доказать свои преимущества. И это не удивительно, ведь для разработки уникальной рецептуры были привлечены консультанты всемирно известного концерна BASF, проведены многоступенчатые испытания в научно-исследовательском институте ЗАО «НАМИ-ХИМ» и в лаборатории концерна BASF в Германии.

О новой разработке компании мы расспросили Генерального директора ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" Ирину НОСОВУ.

- Ирина Васильевна, «бензин с октановым числом 101» звучит из разряда фантастики. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея создания такого топлива?

- Наш новый продукт под брендом GreenEco 101 разработан специально для автовладельцев Дальнего Востока, где расположена сеть заправочных станций АЗС ННК. Автомобильный спорт весьма популярен у нас на Дальнем Востоке, также многих местных водителей можно отнести к любителям дрифта. Т.е. запрос на топливо, раскрывающее потенциал автомобиля и улучшающее разгонную динамику, был всегда. Надеемся, теперь наши автолюбители смогут почувствовать максимум удовольствия от езды.

- Предъявлялись ли еще какие-либо требования к разрабатываемому топливу? Или все-таки это специфический продукт исключительно для автогонщиков?

- Конечно! Важное преимущество GreenEco 101 – это защита топливной системы от износа и коррозии, что имеет значение для любого автовладельца, согласитесь. Также новое топливо облегчает эксплуатацию двигателя при низких температурах, это особенно актуально для наших жестких климатических условий. И уже в конце октября мы сможем проверить новый продукт в действии, заводя автомобили морозным утром.

- Интересно, обязательно попробую! Возвращаясь к преимуществам топлива. Ключевые, как я понял, это повышение мощности двигателя и улучшение динамики. Бонусом идет более комфортный запуск в холодное время года. Расскажите, пожалуйста, для наших читателей, как возник образ тигра?

- С удовольствием! Спасибо за вопрос. Солнце и тигры – это самые яркие ассоциации, которые возникают при упоминании нашего родного края. И именно солнце и тигры отражают ключевые качества нового топлива ННК GreenEco 101, как Вы верно отметили – мощность и неиссякаемую энергию. Мы очень рады, что образ тигра будет связан и с нашим новым брендом.

- Расскажите, как создавалось 101 топливо?

- Это разработка Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, входящего в Группу компаний ННК. И она была бы невозможна без проведенной масштабной многоступенчатой модернизации на предприятии, инвестиции в которую составили более 3 млрд долларов.

Использован лучший мировой опыт, особое внимание уделялось экологическому аспекту производства. Напомню, Хабаровский НПЗ является старейшим предприятием в нефтеперерабатывающей отрасли России. Сегодня, после проведенной модернизации, можно с гордостью назвать Хабаровский НПЗ одним из лучших и высокотехнологичных в стране. Предприятие выпускает продукцию класса ЕВРО-5, постоянно обновляя свою линейку. И вот следующим этапом его развития стал выпуск уникального топлива с октановым числом 101. Так что можно сказать, что мы последовательно шли к выпуску GreenEco 101.





- Новое топливо дороже 98 бензина. Ощутимая разница…

- Да, но давайте не забывать, что это премиальный топливный продукт, не имеющий аналогов на территории России. Мы первые выпускаем бензин с октановым числом 101 на российский рынок. Он занимает свою нишу – для автомобилей со спортивным уклоном. Эта ниша небольшая, но тоже весьма востребованная. Раньше высокооктановые марки в Хабаровске можно было приобрести только в специализированных магазинах, и стоили они запредельно дорого – 150 рублей за литр! Наш продукт - в разы дешевле.

Каждая вещь имеет свою цену, которая определяется, прежде всего, расходами на изготовление. Как я говорила ранее, производство высокотехнологичного топлива возможно только на современнейшем оборудовании, с использованием дорогостоящих компонентов и технологий. Кстати, GreenEco 101 по своим характеристикам не уступает и дорогим европейским аналогам.

Его производство обходится гораздо дороже других топливных продуктов Хабаровского ХНПЗ. Соответственно, и цена будет выше.

В сети АЗС ННК представлен широкий ассортимент – от АИ 92, до АИ-98, теперь есть и 101-ый. Поэтому каждый наш клиент сумеет подобрать нужный бензин в соответствии с техническими требованиями своего авто и финансовыми возможностями. Понимая социальную значимость Группы компаний ННК для региона, наши цены повышаются крайне редко.

Также мы обеспечиваем высокое качество всей продукции. Кстати, мы не отказались от реализации АИ-98: GreenEco 101 будет доступен на ограниченном количестве заправок сети ННК в Дальневосточном федеральном округе.

- В рекламной листовке я увидел упоминание причастности компании BASF к разработке топлива.

- Совершенно верно. Последнее время мы тесно сотрудничаем с экспертами компании BASF, мировым лидером химической отрасли. И GreenEco 101 разработан с применением новейших технологий всемирно известного концерна специально для АЗС нашей сети. Работа с лучшими в своем деле всегда является залогом успеха.

- Вы затронули тему экологии. Что можно сказать о GreenEco 101? Экологи говорят, что выбросы частного автотранспорта вносят большую лепту в загрязнение окружающей среды.

- Хорошо известно, что чем выше класс топлива, тем меньше выбросы вредных веществ, меньше загрязнения окружающей среды и больше мощность автомобиля. И наш новый продукт не является исключением.

Группа компаний ННК ориентирована на снижение воздействия на окружающую среду как своих производственных предприятий, так и выпускаемых топливных продуктов. Поэтому при разработке нового премиального топлива одной из целей было и повышение его экологичности. Эта задача выполнена.

- Как генеральный директор предприятия, расскажите нам, что делается для улучшения уровня сервиса на заправках сети ННК?

- Мы очень трепетно относимся к отзывам наших клиентов – пожалуйста, сообщайте все свои замечания на нашу «горячую линию». Важно, чтобы клиенты знали, что мы всегда стоим на страже их интересов.

Также хотела сказать о работе с нашим персоналом. Ведь именно по общению с сотрудниками АСЗ вы судите и о качестве предоставляемых услуг, и о компании в целом.

Нам удалось снизить текучку кадров – за три года на 11%! Сформировался костяк, на который мы можем опереться. Уровень заработной платы соответствует рыночному, есть хороший социальный пакет - медстраховка, оплата санаторного лечения и ряд других опций. Используем не только материальные стимулы, конечно, отмечаем профессиональное мастерство, проводим обучение. И все это приносит свои результаты.

Очень хочется, чтобы после общения с нашими сотрудниками Вы обязательно вернулись бы на заправки сети ННК вновь.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.