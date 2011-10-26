Автозаправки исключили из перечня опасных объектов

Накануне Дмитрий Медведев внес поправки в законодательство, согласно которым автозаправки исключены из перечня опасных производственных объектов.

Вместе с тем, как пояснила пресс-служба Комитета по собственности Государственной Думы РФ, автозаправки тем не менее остаются в категории опасных объектов, подлежащих обязательному страхованию на случай аварии.