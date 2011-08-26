Медведев считает техосмотр дурацкой процедурой

На пресс-конференции в Сколково Президент РФ отвечая на вопрос о том, есть ли понимание у правительства, что делать с техосмотром, сказал, что понимание есть и, скорее всего, изменения будут в ближайшее время.

«При заключении договора ОСАГО будет добавляться талон, фиксирующий состояние автомобиля», – заявил Дмитрий Медведев. При этом президент подчеркнул, что процедура не должна быть «просто дурацкой», а ее прохождение должно протекать «совсем необременительным образом». Похоже, президент озвучил окончательный вариант законопроекта.

Авторы данного проекта, конечно, учли, что договор ОСАГО нужно заключать ежегодно, а периодичность техосмотра должна варьироваться в зависимости от возраста машины. Предложено машины до трех лет не осматривать вообще, от трех до семи лет – раз в два года, а после семи – один раз в год.

Остается не ясно, кто же будет проводить техосмотр. Единственное, что Дмитрий Медведев четко обозначил, - эти полномочия нужно "вывести из-под милиции". Осматривать машины будут в сервисах. И одновременно страховать машину. Получается, что в те годы, когда автомобилисту не требуется проходить техосмотр, он сможет, как и сейчас, получать полис ОСАГО непосредственно в страховых компаниях, а когда нужен техосмотр, придется ехать на станцию и там же оформлять страховку, пишет auto.mail.ru.