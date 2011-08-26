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Дальневосточники за одни сутки подали 1254 заявки на "ё-мобиль"

26 Августа 2011, 17:40 | Дальний Восток

Самым популярным "ё-мобилем" стал кроссовер

Самым популярным "ё-мобилем" среди заказчиков стала машина с кузовом кроссовер — за сутки на нее пришлось 82 % заявок. Хэтчбек забронировали 15 % покупателей, а фургон — 3 %. В общей сложности за сутки с начала предварительного заказа "ё-мобили" заказали 51 тысяча 188 человек. Об этом говорится в официальном блоге компании "ё-АВТО".

Большая часть заказчиков выбрала автомобили с полным приводом (82 % заказов) и двухтопливной системой (68 %), а дополнительную опцию — портативную электростанцию для питания внешних устройств — выбрало 44 процента посетителей сайта "ё-мобиля". Среди физических лиц подавляющее большинство заказчиков — мужчины (86 процентов). При этом самый старший покупатель был 1921 года рождения, а заказчики 1983 года рождения (на них пришлось шесть процентов заявок) оказались самыми активными.

В России наибольшее число заявок (44,85 %) поступило из Центрального федерального округа, а наименьшее (1,25 %) — из Северо-Кавказского федерального округа.

При преобладающей активности граждан России, заявки поступили из 38 стран мира. По округам России количество заказов распределилось следующим образом:

44,85 % – Центральный федеральный округ;

17,9 % – Северо-Западный федеральный округ;

13,4 % – Приволжский федеральный округ;

7,4 % – Уральский федеральный округ;

7,25 % – Сибирский федеральный округ;

5,5 % – Южный федеральный округ;

2,45% – Дальневосточный федеральный округ;

1,25 % – Северо-Кавказский федеральный округ.

На данный момент автомобили доступны с кузовами фургон, пятидверный хэтчбек и кроссовер. Самый доступный автомобиль, исключительно бензиновый вариант с передним приводом, стоит 360 тысяч рублей. Самый дорогой — двухтопливная машина с полным приводом и портативной электростанцией (мощностью 20 киловатт и выходом 220 вольт) для питания внешних устройств — обойдется в 490 тысяч рублей.

При этом физическое лицо может подать заявку только на один автомобиль, а юридические лица могут приобрести несколько машин. На сайте фирмы уточняется, что предзаказ не является договором на покупку "ё-мобиля" и не требует внесения предоплаты. После заказа на указанный адрес электронной почты будет направлен порядковый номер заявки в общей очереди. Перед началом серийного производства "ё-мобилей" компания уведомит заказчика о возможности подписания договора на приобретение автомобиля.

Все "ё-мобили" оснащаются 60-сильной гибридной силовой установкой, сочетающей в себе роторно-лопастной двигатель и генератор, производящего ток для зарядки суперконденсаторов, питающих приводные электромоторы. Как уточняет производитель, такая силовая установка обеспечивает энерговооруженность аналогичную обычному двухлитровому 150-сильному двигателю внутреннего сгорания. В двухтопливной модификации автомобили можно заправлять как 92-м бензином, так и природным газом (установлено два топливных бака). В однотопливной версии — только бензин.

Запас хода при полной заправке обоих баков "ё-мобиля" с кузовом "кроссовер" и "фургон" составляет 700 километров, а для хэтчбека - 1100 километров. Бензиновый двигатель расходует 3,5 литра топлива на сто километров пробега, однако о каком режиме работы силовой установки идет речь, не уточняется.

"Ё-мобили" получат климат- и круиз-контроль, навигационную систему на базе ГЛОНАСС и GPS, систему дистанционного запуска и остановки двигателя, светодиодную светотехнику, мультимедийную систему с 3G-интернетом, а также возможностью подключения внешних устройств по USB и Bluetooth.

Производство "ё-мобилей" будет налажено на заводе в Санкт-Петербурге, строительство которого начнется 8 июня текущего года. Сборка автомобилей на этом предприятии начнется во второй половине 2012 года, сообщает Auto.lenta.ru.

Автор: Auto.Lenta.ru
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