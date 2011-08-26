www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

В России сметают японские машины

26 Августа 2011, 17:55 | Дальний Восток

В марте значительно увеличился объем продаж в России автомобилей концерна Toyota Motor. Об этом сообщили в пресс-службе компании. За месяц на территории России было реализовано свыше 12,5 тыс. автомобилей этой марки, что практически в четыре раза превышает аналогичный показатель прошлого года, и более 1,4 тыс. автомобилей Lexus, что на 272% выше продаж того же периода 2010 года.

Как сообщается, ажиотаж на машины Toyota вызван землетрясением в Японии и прогнозами экспертов о возможных перебоях в поставках автомобилей этой марки в ближайшее время.

Представители компании Toyota Motor заявили, что заметный рост продаж автомобилей связан, «прежде всего, с продолжающимся восстановлением рынка и сезонными факторами, но отчасти и с повышенным спросом клиентов в связи с ситуацией в Японии». В целом по итогам первого квартала текущего года компания реализовала в России свыше 30 тыс. автомобилей, что вдвое выше аналогичного показателя января-марта 2010 года.

Как сообщал «Гудок», ранее японский автоконцерн Nissan подтвердил, что намерен проводить полный радиационный контроль своих автомобилей, прежде чем отправлять их на экспорт.

В связи с землетрясением и цунами, произошедшими 11 марта, многие крупные автопроизводители Японии - Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi и Suzuki вынуждены были приостановить работу заводов, расположенных на севере страны.

Ранее также сообщалось, что дилеры Mazda также повысили объем продаж. Московские автосалоны группы Rolf за два дня заключили контрактов на продажу Mitsubishi на 20-30% больше, чем обычно. Дилеры Mitsubishi успокаивает клиентов: перебоев с поставками быть не может - ее заводы далеко от зоны бедствия. Но некоторые автоцентры для демонстрации безопасности своего товара уже закупили дозиметры.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru