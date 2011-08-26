В России сметают японские машины

В марте значительно увеличился объем продаж в России автомобилей концерна Toyota Motor. Об этом сообщили в пресс-службе компании. За месяц на территории России было реализовано свыше 12,5 тыс. автомобилей этой марки, что практически в четыре раза превышает аналогичный показатель прошлого года, и более 1,4 тыс. автомобилей Lexus, что на 272% выше продаж того же периода 2010 года.

Как сообщается, ажиотаж на машины Toyota вызван землетрясением в Японии и прогнозами экспертов о возможных перебоях в поставках автомобилей этой марки в ближайшее время.

Представители компании Toyota Motor заявили, что заметный рост продаж автомобилей связан, «прежде всего, с продолжающимся восстановлением рынка и сезонными факторами, но отчасти и с повышенным спросом клиентов в связи с ситуацией в Японии». В целом по итогам первого квартала текущего года компания реализовала в России свыше 30 тыс. автомобилей, что вдвое выше аналогичного показателя января-марта 2010 года.

Как сообщал «Гудок», ранее японский автоконцерн Nissan подтвердил, что намерен проводить полный радиационный контроль своих автомобилей, прежде чем отправлять их на экспорт.

В связи с землетрясением и цунами, произошедшими 11 марта, многие крупные автопроизводители Японии - Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi и Suzuki вынуждены были приостановить работу заводов, расположенных на севере страны.

Ранее также сообщалось, что дилеры Mazda также повысили объем продаж. Московские автосалоны группы Rolf за два дня заключили контрактов на продажу Mitsubishi на 20-30% больше, чем обычно. Дилеры Mitsubishi успокаивает клиентов: перебоев с поставками быть не может - ее заводы далеко от зоны бедствия. Но некоторые автоцентры для демонстрации безопасности своего товара уже закупили дозиметры.