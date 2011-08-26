Что ждет мировой авторынок в 2011 году?

Опубликован прогноз ученых Дуйсбург-Эссенского университета о мировых тенденциях развития авторынка на 2011 год. Судя по этому прогнозу, продажи автомобилей по сравнению с прошлым годом вырастут всего на 3,2 миллиона единиц. Общее же число проданных машин составит 62,1 млн.

Еще совсем недавно немецкие исследователи предсказывали несколько большую цифру - в 63 миллиона автомобилей, но стихия в Японии внесла свои коррективы в этот прогноз. Лидерами продаж автомобилей, как и ожидалось, станут автопроизводители из США и Китая. Прирост продаж будет выражаться в следующих цифрах: США – 1,4 млн и соответственно Китай – 1,2 млн.

Японии же текущий год принесет сокращение продаж на 1 млн единиц или около того. В связи с перебоями в производстве, связанными с землетрясением и последующим цунами, концерн Toyota понесет наибольшие убытки и, скорее всего, не сможет вернуть одну из лидирующих позиций на мировом авторынке. На настоящий момент концерн Toyota занимает 44% авторынка Японии.